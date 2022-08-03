Temmuz ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. ODD verilerine göre, Temmuz 2022’nin zirvesinde yine Fiat var. Onu Volkswagen ve Renault takip etti.

Temmuz ayında en çok satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları, geçen ay 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi. Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 oldu. Hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175’e indi. ODD verilerine göre, geçen ay toplam pazarda ilk sırayı 13 bin 680 adetle Fiat aldı. Onu 5 bin 411 satışla Volkswagen ve 4 bin 530 adetle Ford takip etti. Renault, 4 bin 459 adetle dördüncü ve Dacia ise 3 bin 566 adetle ilk 5’e girdi. satışla beşinci sırada yer aldı.

FIAT OTOMOBİLDE DE ZİRVEDE

Otomobil tarafında da ilk 3’te Fiat, Volkswagen ve Renault aldı. Dacia, dördüncü sırada konumlanırken, Hyundai de ilk 5’e girenler arasında. Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Bentley, Lamborghini ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı. Temmuz ayında 84 Porsche, 19 Maserati, 18 Lexus, 8 Jaguar, 2 Ferrari ve 3 Aston Martin satışı gerçekleştirildi. Hafif ticari araç segmentine bakıldığında temmuz ayında 4 bin 14 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford’u, 3 bin 185 satışla Fiat ve 836 satışla Renault izledi. Volkswagen 770 satışla dördüncü ve Toyota 459 satışla beşinci oldu.

EN ÇOK SATAN MODEL FİAT EGEA

Temmuz ayında en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea Sedan oldu. Listenin ikinci sırasında da Egea Cross var.

İlk üçte yerini alan modellerden biri de Toyota Corolla Sedan.

Dacia Duster ilk 10’daki tek C-SUV.

Beşinci sırada da Hyundai i20 var.

Listenin devamı ise şöyle; Renault Clio, Volkswagen Passat, Dacia Sandero, Renault Taliant ve Hyundai Bayon.