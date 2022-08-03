Vergi sistemi işlevsiz kaldı

Otomobilde ÖTV sistemi gün geçtikçe geçerliliğini yitiriyor. Otomotiv pazarı Ocak-Temmuz 2022 döneminde yüzde 7 daraldı. Artan fiyatlar, kur ve vergi etkisi otomobil almayı oldukça zor hale getirdi. Satılan araçların bile yüzde 85,4’ü yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 6,8’i de yüzde 70’lik vergi diliminde yer aldı.

Otomobilde ÖTV sistemi gün geçtikçe geçerliliğini yitiriyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-temmuz dönemi ve temmuz ayına ilişkin Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu’nu yayınladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, Ocak-Temmuz 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 azalarak 410 bin 110 adet olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde otomobil satışları yüzde 7,9 azalarak 319 bin 313 ve hafif ticari araç satışları yüzde 5,3 düşüşle 90 bin 797 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artarak 52 bin 206 adede yükseldi.

TEMMUZDA OTOMOBİL SATIŞLARI ARTTI

Temmuzda otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13 artarak 41 bin 31 olurken, hafif ticari araç satışları yüzde 3,1 azalışla 11 bin 175 seviyesinde belirlendi. Otomobil ve hafif ticari araç satışları, 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlarına göre yüzde 16,4 azaldı. Otomobil satışları 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre 14,9, hafif ticari araç satışları da 10 yıllık temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 21,4 azalış gösterdi.

PAZARIN AĞIRLIĞI DÜŞÜK VERGİ ORANLI MODELLERDE

Ocak-temmuz döneminde pazarın yüzde 88,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki otomobiller oluşturdu. C segmenti otomobiller 157 bin 778 adet ve yüzde 49,4’lük payla başı çekerken, B segmenti otomobiller 124 bin 376 adetle yüzde 39’luk pay aldı. En çok tercih edilen gövde tipi yüzde 39,6 ile SUV otomobiller oldu. SUV otomobilleri, yüzde 36,7 ile sedan, yüzde 21,6 ile hatchback (H/B) otomobiller takip etti. Söz konusu dönemde satılan otomobillerin yüzde 70,8’ini benzinliler, yüzde 17,1’ini dizeller, yüzde 9,5’ini hibritler, yüzde 1,8’ini oto gazlı araçlar oluşturdu. Elektrikli otomobil satış adedi ise 2 bin 532 oldu. Otomobil pazarında özel tüketim vergi dilimlerine ve motor tiplerine göre satışların yüzde 85,4’ü benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 80’lik vergi diliminde, yüzde 6,8’i benzin/dizel motor tipinde ve yüzde 70’lik vergi diliminde yer aldı.