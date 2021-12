TOGG satışı ne zaman başlıyor, fiyatı ne kadar olacak? Bu soruların cevabını TOGG CEO’su Gürcan Karakaş verdi. Türkiye’nin ilk yerli otomobil markası için son çivilerin çakıldığını anlatan TOGG CEO’su Karakaş, üretimin Temmuz 2022’de başlayacağını söyledi. Pazara çıkacak modelin ilk etapta SUV olacağını anlatan Karakaş “2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek” dedi.

ALİ YILDIRIM

ÜRETİM 2022 TEMMUZ

Karakaş, fabrikanın inşasında yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığını belirterek, Mayıs 2022’de son çivinin çakılacağını anlattı. Üretim için 62 robotun kurulumuna başlandığını anlatan Karakaş “Tesisimizde toplamda 250 robot olacak. Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı cihazımız piyasaya çıktığında, Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki sedan ve hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak. 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz. Tedarikçilerimizi seçtik. Tedarikçilerimizin yüzde 75’i ülkemizden. Yüzde 51’lik gerçek anlamda yerlilik sağlayabilecek bir şekilde yolun başından itibaren çalıştık ve bunu hayata geçiriyoruz.”

ENERJİ DEPOLAMA ŞİRKETİ DE KURULDU

TOGG ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve “Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler” kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını dile getiren Gürcan Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti. Siro’nun yatırımının daha önce açıklanan yatırımlara ek bir yatırım olduğunun altını çizdi.

‘BİZE ÖZEL BİR TEŞVİK ŞİMDİLİK YOK’

Sadece otomobil değil akıllı şehir dönüşümüne de eğileceklerini açıklayan Gürcan Karakaş, batarya çalışmalarıyla birlikte akıllı şarj çözümlerini hayata geçirecek bir şirket daha kurduklarını paylaştı. Karakaş “Bu şirketi yeni kurduk. Adı TOGG Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. oldu. Ülkemizde şarj altyapısına ilişkin çalışmalara imza atacak” diye konuştu. Teşviklerle ilgili herkesin faydalanabileceği bir altyapının da olduğunu aktaran Gürcan Karakaş “Bize özel bir durum yok. Teşviklerle ilgili herkes bu durumdan faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘ARACIN FİYATI C SUV’LARLA REKABET EDECEK DÜZEYDE OLACAK’

Aracın fiyatı hakkında da ipucu veren Gürcan Karakaş “Rekabetçi olabileceğimizi düşünüyoruz. Biz yola çıktığımız andan itibaren 2023’te pazara girdiğimizde ülkemizde en fazla satılan C segment SUV’ların elektrikli araç olmayacağını düşündüğümüzden dolayı içten yanmalı araçlardan pazar payı almamız gerektiğini bilerek her şeyi planladık. Dolayısıyla ‘günümüzde eğer C segmentinde bir SUV’un rekabetçiliğiyle rekabet edebilir misiniz’ diye sorarsanız ‘evet, rekabet edebiliriz” açıklamasını yaptı.