Garanti Bankası taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. 2022 döneminde de muhtemel gerçekleşmesi beklenen Garanti Bankası taşıt kredi oranları yüzde 2,27’den başlıyor.

Garanti Bankası taşıt kredisi faiz oranları açıklandı. 2022 döneminde de muhtemel gerçekleşmesi beklenen Garanti Bankası taşıt kredi oranları yüzde 2,27’den başlıyor. Bankada 200 bin lira kredi çekildiğinde 48 ayda toplamda 360 bin 826 lira geri ödeme gerçekleşiyor. Faiz oranı ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşiyor. 48 ay boyunca aylık taksit ödemesi de 7 bin 517 lira olarak bankanın internet sitesinde görülüyor.

2. EL TAŞIT KREDİSİ

Garanti Bankası 2. El taşıt kredisi oranları da belli oldu. 2022 döneminde de muhtemel gerçekleşmesi beklenen Garanti Bankası taşıt kredi oranları yüzde 2,27’den başlıyor. Bankada 200 bin lira kredi çekildiğinde 48 ayda toplamda 360 bin 826 lira geri ödeme gerçekleşiyor. Faiz oranı ise yüzde 2,27 olarak gerçekleşiyor. 48 ay boyunca aylık taksit ödemesi de 7 bin 517 lira olarak bankanın internet sitesinde görülüyor.

TAŞIT KREDİSİ NEDİR?

Taşıt kredisi araç sahibi olmak isteyen kişiler için bankalar tarafından sağlanan finansal destek ürünüdür. Sıfır km ve ikinci el araçlar tüketicinin bütçesine uygun ve belirli vade ödeme seçeneği ile verilebilir. Kredi ile banka faizleri ilişkilidir. Bu nedenle çekilen miktardan fazlası faizlerden dolayı bankaya geri ödenmektedir.

TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Taşıt kredisi çekmek için bankaların bazı şartları bulunur. Bunlar şu şekildedir;

Gelir belgesi

En geç iki ay öncesine kadar olmak kaydıyla adınıza düzenlenmiş telefon, elektrik, doğalgaz vb. faturası veya ikametgâh belgesi

Sıfır araçlar için proforma fatura

İkinci el araçlar için noter tasdikli satış onayı ve araç ruhsatı

Başvurunun ardından bankalar gerekli incelemeleri yapar ve olumlu veya olumsuz dönüş yapar. Bankalar, taşıt kredisi başvurularında; gelir seviyesi, çalışma veya sigortalılık süresi, kredi notu ve mevcut borç durumunu dikkate alarak karar vermektedir.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI

Her bankanın faiz oranı değişiklik gösterir. Taşıt kredisi faiz oranları, Merkez Bankası (MB) kararlarına göre belirlenmektedir. Merkez Bankası kararlarına göre bankalar da kendi faiz oranlarını belirlerler. Bankalar, MB’nın açıkladığı alt ve üst (faiz oranı) sınırlara göre faiz oranlarını belirlerken serbesttirler. Kredi hesaplaması ve aylık ödeme planı bu kriterlere göre yapılır.