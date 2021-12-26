Toyota Corolla 2022 modeli için yeniliklerle geliyor

Toyota Corolla 2022 model yılı için güncelledi. Corolla yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

Toyota Corolla 2022 model yılı için güncelledi. Corolla modelini sürekli olarak geliştiren Toyota, yenilenen Corolla Sedan modelini Türkiye’de satışa sunmaya başladı. 2022 model Corolla Sedan, yenilenen tasarım detayları ve yeni teknolojileriyle birlikte kullanıcılarla buluşuyor. Corolla yeni model yılında da Vision, Dream, Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarıyla Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ JANT SEÇENEKLERİ

Corolla’nın yeni model yılında X-Pack versiyonları için yeni tasarıma sahip 17 inç alüminyum jant seçenekleri bulunuyor. Yeni jantlar, Corolla Sedan’ın tasarımını daha da şık hale getiriyor. Corolla Sedan’ın Flame ve Flame X-Pack paketlerinde ise ambiyans aydınlatma özelliği ile kabinde daha zarif bir atmosfer elde ediliyor.

ARTIK DAHA FAZLA RENK VAR

Flame, Flame X-Pack ve Passion X-Pack versiyonlarında Akıllı Giriş ve Çalıştırma özelliğine ek güvenlik geliştirmeleri gelirken, tüm versiyonlarda kullanışlılığı artıracak şekilde yeni nesil USB-C tipi girişlere yer veriliyor. Corolla Sedan’ın yeni renk seçenekleri arasında Galaksi Beyazı ve Parlak Gümüş Gri renkleri de tercih edilebilecek. Corolla Sedan yeni model yılıyla birlikte segmentindeki iddialı konumunu daha da güçlendirecek.