Toyota Plaza müşterileri hijyeni en üst seviyeye çıkardı. Normalleşmeyle artan trafiği için Toyota Plaza müşterileri virüs riskine karşı korunuyor.

Toyota pandemi ilanıyla birlikte “esnek çalışma ve randevulu müşteri ağırlama” modeline geçti. Sıkı hijyen kurallarını uygulamaya geçiren Toyota yetkili satıcıları şimdi de normalleşme sürecine hazır. Bu amaçla Toyota Plazalar müşterileriyle birlikte, bir dizi sağlık önlemini devreye aldı. Normalleşme sürecinde artan müşteri taleplerine cevap verecek olan plazalarda “temas ve sosyal mesafe” ile ilgili tedbirler elden bırakılmıyor.

MÜŞTERİ TRAFİĞİ ARTMAYA BAŞLADI

Normalleşmenin başladığı süreçte müşteri trafiğinin artış eğilimine geçti. Toyota Plazalarda “COVID-19 Hijyen Standartları Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu” oluşturuldu. Belirlenen standartların plazalarda eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için gerekli hijyenik malzemeler de plazalara dağıtıldı. Toyota’dan yapılan açıklamada “Çalışanlarımız ve plazalarımızı ziyaret edecek olan müşterilerimizin sağlıklarının korunması en önemli önceliğimiz olacaktır. Çünkü müşterilerimizin sağlını önemsiyoruz ve onları plazalarımızda güven içinde ağırlıyoruz” denildi.

59 PLAZADA ÖNLEM ALINDI

Toyota’nın tüm Türkiye’ye yayılmış 59 plazasında alınan önlemler ve hijyen tedbirleri şu şekilde sıralandı: