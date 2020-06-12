Jaguar XE yeni yüzüne kavuştu. F-TYPE modelinden esintiler taşıyan yeni Jaguar XE, 882 bin liralık başlangıç etiketiyle dikkate çekiyor. Aracın versiyonları 3 yılda değişse de fiyat farkı da yaklaşık yüzde 250 oranında artmış. 2017’de Jaguar XE’nin başlangıç fiyatı yaklaşık 252 bin lira idi.

Jaguar XE modelini yeniledi. Daha sporcu bir karosere kavuşan yeni Yeni Jaguar XE, fiyat etiketiyle de dikkat çekiyor. 881 bin 648 liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken otomobil, 3 yıl önceye göre yüzde 250 zam görmüş. Artan kur, yeni model yılı ve ÖTV sistemine yenik düşen modelin milyona 1 kala olan fiyat etiketi rakiplerinden oldukça fazla. Markanın spor modeli F-TYPE’dan esinlenen tasarım dokunuşlarıyla sportif görünümünü de kuvvetlendirdi. Yeni Jaguar XE aerodinamiği kuvvetlendirmek için daha geniş bir ön panjura sahip olmuş. Yatay ‘J’ harfi şeklindeki LED gündüz farlarıyla geniş ve kaslı bir duruş sergiliyor. Arka tarafta ise yeni tampon ve yeni LED stoplar dikkat çekiyor. İç kısımda, özel dikişli spor koltuklar, Satin Chrome vites değiştirme kulakçıkları ve R-Dynamic sırt amblemleri ile sportif his tam anlamıyla yaşatılıyor.

SPOR ŞANZIMAN

Yeni Jaguar XE’de, Jaguar’ın iki kişilik spor otomobili F-TYPE’da kullanılan SportShift’in yanı sıra, JaguarDrive Control butonu sunulan özellikler arasında yer alıyor. Yeni direksiyon simidi ve gösterge panelinde Jaguar’ın ilk tamamen elektrikli modeli I-PACE’den izler taşıyan Yeni Jaguar XE, aynı zamanda en akıllı bağlantı sistemlerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, Touch Pro Duo bilgi-eğlence sistemi ve kablosuz şarj teknolojisi de Yeni Jaguar XE’de standart olarak sunuluyor. Segmentinde ilk defa sunulan ClearSight dikiz aynası, sürücünün arkadaki yolu engelsiz bir şekilde görüyor. Güvenliği ve konforu daha yüksek bir seviyeye taşıyor. Yeni Jaguar XE’nin arkasında yer alan geniş açılı kamera ile görüntü tek bir hareketle dikiz aynası içinde yer alan yüksek çözünürlüklü ekrana yansıtılabiliyor.

GÖVDENİN YÜZDE 75’İ ALÜMİNYUM

Yeni Jaguar XE’nin hafif alüminyum gövde yapısı otomobilin çevik yol tutuşu, güvenliği ve verimliliğinde önemli bir rol oynuyor. Alüminyum, gövdenin yüzde 75’ini oluşturuyor ve dinamik yol tutuş ile performansı birleştiriyor. Dinamik Mod, daha hızlı vites değiştirme, daha keskin gaz tepkisi ve artırılmış direksiyon ağırlığına sahip. Sürücüler, isteğe bağlı Configurable Dynamics sistemi sayesinde sürüş deneyimini daha kolay şekillendirebiliyor. Bu özellik, aracın motor, şanzıman ve direksiyon tepkilerinin Konfor veya Dinamik ayar seçimi yapılarak kişiselleştirilebilmesini sağlıyor.

4 TEKERDEN ÇEKİŞ SİSTEMİ

Yeni Jaguar XE’nin segmentinde öne çıkmasını sağlayan dört tekerlekten çekiş sistemi, Intelligent Driveline Dynamics teknolojisi ile tüm hava koşullarında performansı ve çekişi artırırken, Yeni Jaguar XE’nin arkadan itişli bir otomobilin sürüş keyfini de korumasını sağlıyor. Yeni Jaguar XE, verimli 2.0 litrelik 180 BG ve 430 Nm tork üreten Ingenium dizel motoruyla ülkemizde sunuluyor. Performanslı olduğu kadar verimli de olmayı başaran Ingenium dizel motor ortalama 100 kilometrede 5.2 litrelik yakıt tüketimine sahip.

VERGİSİ KENDİSİNDEN PAHALI

Aracın vergi hariç araç bedeli 353 bin lira. ÖTV’si ise (yüzde 110’luk dilime giriyor) 389 bin lira olarak belirlenmiş. ÖTV’li toplam bedel 742 bin liraya ulaşıyor. Buna birde yüzde 18 KDV eklendi mi 133 bin lira daha ödemek gerekiyor. Aracın 5 liralık tescil masraflarıyla birlikte fiyat yaklaşık 882 bin lirayı buluyor.