Gıdaya talep durmadı çiftçi traktörüne baktı

Salgın etkisiyle duran üretim yağ sanayisini olumsuz etkiledi. Bu süreçte otomotiv ve endüstriyel yağ pazarı belirgin bir daralma yaşadı. Tarım sektörünün vites düşürmediğini belirten Petronas Türkiye Genel Müdürü Işıldak “Çiftçi, pandemi sürecinde traktörüne daha fazla önem verdi. Bu boşluğu tarımla kapattık. Petronas Ambra’nın satışları ilk 4 ayda yüzde 16 arttı” dedi.

Pandemi etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yağ sektörü büyümez iken tahminler de küçülme yönünde. Türkiye ile ilgili pazar analizi yapan Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, madeni yağ sektörü için asıl toparlanma sürecinin son çeyrekle birlikte gerçekleşmesini öngördüğünü belirtti. Işıldak “Yılın altı aylık döneminde geçen yıla göre yüzde 35’lik küçülme olacağı yönünde tahminlerimiz var. 2020 yılının ocak ve şubat ayları, Petronas olarak Türkiye tarihimizin en yüksek Ocak-Şubat dönemiydi. Bir önceki seneye göre satışlarımızı hacim olarak yüzde 40’ın üzerinde artırdık” diye konuştu. petronas Ambra

ÜRETİM OLMAYINCA YAĞA TALEP AZALDI

Dünyayı sarsan pandeminin ilk etkilerini şubat aylarında hissetmeye başladıklarını belirten Işıldak, şöyle devam etti: “Mart, önceden alınan siparişlerin sevkleri nedeniyle çok kötü geçmedi. Nisanda ise her şey kapandı. Sanayi yağlarında da sektörüne göre daha az miktarda üretim olması ve yer yer üretimin durması nedeniyle önemli bir daralma oldu. Fakat, tarım hiç durmadı ve tersine artış gösterdi.”

PETRONAS AMBRA SATIŞLARI PATLADI

Evlere kapandığımız için doğal olarak gıda ihtiyacımızın arttığını ifade eden Işıldak “Çiftçi, pandemi sürecinde traktörüne daha fazla önem verdi. Daha çok çalıştı. Bunun sonucunda, otomotiv ve endüstriyel tarafta yaşanan boşluğu sezonsal avantajının da etkisiyle tarımla kapattık. Tarım alanındaki madeni yağ markamız Petronas Ambra’nın satışları ocak-nisan döneminde yüzde 16 arttı” diye konuştu. Petronas olarak 27 senedir Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini belirten Işıldak “Buradaki üretimimiz 27 yılda toplam hacmimizin yüzde 65’i seviyelerine ulaştı. 6 sene önce ivme kazandırdığımız ihracatta ise rakamlarımız çok yüksek seviyelere çıktı. Artık, Türkiye’deki bir yatırımın bölge için stratejik olarak önemli olacağına inanıyoruz. Dolayısıyla fırsatları kollama aşamasındayız” diye konuştu.