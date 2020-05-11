Toyota Highlander, ilk kez Avrupa pazarında satışa sunulacak. Toyota Highlander hibrit hem 7 kişilik hem de düşük tüketimiyle dikkat çekiyor.

Toyota Highlander, D segmentinde boy gösterecek. Highlander Hybrid’in 2021’in ilk aylarında Avrupa yollarındaki yerini alması planlanıyor. Toyota’nın GA-K platformu üzerinde yapılan Highlander’da, markanın en büyük SUV modeli. Konforu, geniş iç hacmi ve yüksek güvenlik standartları, hibrit motorun düşük emisyonları, yüksek yakıt verimliliği ve akıllı dört çeker sürüş sistemi bir araya getirildi.

5 METREYE YAKIN UZUNLUK

Highlander Hybrid, 4,950 mm uzunluğu ve çarpıcı 20 inç alaşım jantlarıyla model oldukça dinamik ve sofistike tasarıma sahip. Aynı zamanda her türlü yol koşulunda mükemmel performans için geliştirilen çok yönlü dört çeker sürüş sistemiyle de güçlü yanlar ortaya konuyor.

7 KİŞİLİK HİBRİT

Highlander Hybrid, 7 kişilik kapasiteye sahip. Bir SUV olarak pratikliği ve geniş iç hacmiyle tüm yolcular için rahat bir ortam sağlıyor. Gerçek bir 7 koltuklu SUV olarak, ikinci sıra koltukların 180 mm öne kaydırılıyor. Üçüncü sırada oturacak yetişkinler için yeterli alanın sunulması sağlanırken, en arka koltuklardan araca binmeyi ve araçtan inmeyi de kolaylaştırıyor. Ayak sensörü yardımıyla otomatik olarak açılabilen elektrikli bagaj kapağının ardında yer alan 658 litrelik bagaj hacmi. İkinci sıra koltuklar katlandığında 1,909 litreye çıkıyor.

2.5 LİTRELİK ELEKTRİK DESTEKLİ MOTOR

Highlander’a 2.5 litrelik motor eşlik ediyor. Benzinli motoru, önde ve arkada konumlandırılan elektrikli motorlarla birleştiriyor. Arkada yer alan elektrik motoruyla birlikte, her türlü yol şartında yüksek çekiş ve yüksek verimlilik sağlayan akıllı dört çeker sürüş özelliği AWD-i özelliği sunuluyor. Güçlü Nikel-Metal Hidrit sistem bataryası ise, ikinci sıradaki koltukların altına konumlandırıldı. Toplam sistem gücü 244 HP olan Highlander Hybrid, sadece 146g/km ortalama emisyonu, 6.6 lt/100 km tüketimi (WLTP çevrimi) ve 5.2 lt/100km tüketimi (NEDC) ile sınıfının en iyi CO2 salımı oranını sunuyor.

SÜRÜŞ MODLARI DA MEVCUT

Sürüş Modu seçme düğmeleriyle birlikte sürücüler, ECO, NORMAL, SPORT ve TRAIL arazi sürüş modları olmak üzere farklı seçenekler arasında kolayca geçişler yapabiliyorlar. Hibrit motorun getirdiği sessiz ve akıcı sürüş, Highlander’da kullanılan akustik ön cam, tavan, kabin ve tabana adapte edilen yalıtım malzemeleriyle, aracın daha da sessiz olması sağlanıyor.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Yeni Highlander Hybrid, geniş çaplı birçok farklı senaryoda kazaları önlemek veya şiddetini azaltmak üzere tasarlanan bir dizi aktif güvenlik teknolojilerini içeren son ‘Toyota Safety Sense’ güvenlik sistemi ile donatılmış bulunuyor. Highlander’ın Toyota Safety Sense paketi, kazadan kaçınmak için aktif direksiyon desteği de sağlayan, yayaları ve bisikletlileri algılayan Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC), Akıllı Şerit Takip Sistemi (LTA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) gibi birçok ileri seviye güvenlik özelliklerini içeriyor.