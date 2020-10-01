Toyota’nın müşterileri Odyakmaz’a emanet

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yeni organizasyonel yapılanma çerçevesinde CEX Direktörü görevine Oğuz Odyakmaz getirildi.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yeni organizasyonel yapılanma çerçevesinde CEX (Customer Experience-Müşteri Deneyimi) Direktörü görevine Odyakmaz getirildi. Mesleki kariyerine, 2005 yılında Petrol Ofisi’nde Saha Müdürü olarak başlayan Odyakmaz, bayi yönetimi, satış ve satış sonrası hizmetler alanında 15 yıldan fazla tecrübeye sahip.

Oğuz Odyakmaz kimdir?

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’de yaklaşık 10 yıl boyunca Satış Sonrası Bayi Saha Yönetimi’nde tecrübe edinen Odyakmaz, son olarak 2017 yılında Bayi Satış Sonrası Operasyonları Müdürü olarak atanmıştı. Toyota’da Müşteri Deneyimi Direktörü görevine atanan Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Odyakmaz, evli ve bir erkek çocuk babası.