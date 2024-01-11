Toyota Hilux modeli, Türkiye’nin en çok satan pick-up modeli, ODMD verilerine göre 2023 yılında pick-up segmentinde en çok tercih edilen model olmayı başardı.

Toyota Hilux modeli, Türkiye’nin en çok satan pick-up modeli, ODMD verilerine göre 2023 yılında pick-up segmentinde en çok tercih edilen model olmayı başardı. 2022 yılında da bu unvana sahip olan ve 2023’te de bu başarısını tekrarlayan Toyota Hilux, böylece 2 yıldır üst üste segmentinin lideri olmayı başardı. 9 bin 154 adetlik satış rakamıyla en yakın rakibinden yaklaşık 6 bin adet daha fazla satış adedi elde eden Hilux, yüzde 54’lük segment payıyla büyük bir başarıya imza attı.

9 BİN ADEDİ GEÇTİ

Toyota, Hilux modelinde 2022 yılına göre satış adetlerini yüzde 19 civarında artırdı ve Hilux, segmentini domine eden model olmaya devam etti. 2023 yılında elde edilen 9 bin 154 adetlik satış, aynı zamanda tüm zamanların en yüksek Hilux satış adedi oldu. 1968 yılından bu yana elde ettiği “Yenilmez” kimliğini daha da güçlendirerek koruyan Hilux, son nesliyle daha sportif tasarımı, yüksek donanım seviyesi ve teknolojisi, yolda ve arazide daha yüksek konforu ile dikkat çekiyor.

1.5 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ

Toyota, yeni yıla yeni bir Hilux ile başlamak isteyenlere özel kampanyalar da başlattı. Segmentinin en çok tercih edilen modeli Hilux, Ocak ayı sonuna kadar 100 bin TL indirim ve 1 milyon 500 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. 2.4 litrelik motora sahip Hilux, 400 Nm tork değeri ve 4×4 sürüş modlarıyla her koşulda yüksek performansıyla öne çıkıyor.