Togg T10F sedan fiyatı şimdilik net değil. Fakat Avrupalı bazı haber siteleri yeni model hakkında fiyat tahminleri gerçekleştirmiş. Şimdilik 45 bin euroluk bir etiket tahmini yapıldı.

Togg T10F sedan fiyatı şimdilik net değil. Fakat Avrupalı bazı haber siteleri yeni model hakkında fiyat tahminleri gerçekleştirmiş. Şimdilik 45 bin euroluk bir etiket tahmini yapıldı. Bahsedilen habere göre, Togg 2018 yılında kuruldu. Şimdilik sadece Türkiye pazarında satış gerçekleştirdiği yazılıyor. Türkiye’de her ne kadar 2025 yılında satışa sunulacak olsa da iddialara göre, Almanya’ya ihracat Türkiye pazarına çıkmadan 2024 sonu itibarıyla başlayacak.

2032’YE KADAR 1 MİLYON ARAÇ YOLA ÇIKACAK

Togg ayrıca Fransa, İtalya, Hollanda ve İsveç dahil olmak üzere diğer Avrupa pazarlarında da hızla satış yapmayı planlıyor. Şirket, diğer dört pazardaki lansmanların zamanlaması veya temposunu belirtmedi ancak 2032 yılına kadar Avrupa genelinde 1 milyon aracın trafiğe çıkması hedefini belirledi.

45 BİN EURO TAHMİNİ

Autonews Europe Togg T10F fiyatının açıklanmadığını yazdı. Fakat fiyatı için tahminde bulunarak 45 bin Eurodan (mevcut kurla yaklaşık 1.5 milyon lira) başlayan ve uzun menzilli model için 57 bin 320 euroya (1.8 milyon lira) yükselen SUV ile uyumlu olması bekleniyor.