‘Honda 0’ CES 2024’te yeni elektrikli araç serisini tanıttı. Şimdilik konspet olarak iki modeli tanıtan Honda, Saloon ve Space-Hub versiyonlarını görücüye çıkardı. Sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modeli 2026’da ABD’de görücüye çıkacak.

‘Honda 0’ CES 2024’te yeni elektrikli araç serisini tanıttı. Şimdilik konspet olarak iki modeli tanıtan Honda, Saloon ve Space-Hub versiyonlarını görücüye çıkardı. Lansmanda ayrıca yeni nesil elektrikli modeller için özel olarak kullanılacak yeni ışıklı ‘H’ logosu da ilk kez gösterildi.

SIFIR ELEKTRİKLİ ARAÇ SERİSİ

Honda’nın ‘sıfırdan’ tamamen yeni elektrikli araçlar yaratma konusundaki kararlılığını temsil eden Honda 0 Serisi, ‘İnce, hafif ve akıllı’ prensipleri kapsamında geliştirildi. Honda, hareketlilik keyfini ve özgürlüğünü bir sonraki seviyeye taşımak için yeni Honda 0 elektrikli araç serisi ile sıfırdan tamamen yeni bir değer yaratmayı hedefliyor.

YAŞAM ALANI MAKSİMUMA ÇIKIYOR

Honda’nın elektrikli araçlara ilişkin tasarım ve mühendislik yaklaşımının temsili olan iki yeni konsept model ‘maksimum insan minimum makine’ felsefesi ile geliştirildi. Araç kullanıcıları için alanı maksimuma çıkaran ve mekanik bileşenler için gereken alanı minimuma indirerek araç iç mekanının verimliliğini artıran bu yaklaşım ile sürüş keyfinin artırılması ve hareket özgürlüğü yaratılması hedefleniyor. Yeni seride daha sportif aerodinamik için alçak taban yüksekliğine izin veren ve kullanıcı deneyimini geliştirecek yazılım içeren bir platformun kullanılması da hedefleniyor.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİSİNİ KULLANACAK

Honda 0 Serisi; otonom sürüş, bağlantılı teknolojiler, performans ve pil verimliliği konularında da yeni gelişmeler sunacak. Bu kapsamda araçlar yeni nesil ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) sistemine sahip olacak. Honda’nın ‘insan merkezli’ güvenlik konseptine dayanarak geliştirilen bu yeni sistem; daha insani, doğal ve yüksek hassasiyetli risk tahminleri elde etmek için gelişmiş yapay zeka, algılama, tanıma ve sürücü izleme teknolojilerini içerecek ve insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri özellikler sunacak. Yeni elektrikli araçlar ayrıca geniş menzilli ve minimum boyutta yüksek yoğunluklu bir batarya taşıyacak.

İLK MODEL 2026’DA YOLA ÇIKIYOR

İlk Honda 0 Serisi’nin sedan konseptine dayanacağı da açıklandı. Sedan konseptini temel alacak olan serinin ilk modeli 2026’da ABD’de görücüye çıkacak. Daha sonra Japonya, Avrupa ve diğer pazarlarda da satışa sunulacak.