Üretime giren virüs arası günlük 100 araca mal oldu

Otomotiv sektörü salgın etkisiyle üretimde zor bir dönemden geçerken, açıklanan finansal tablolar geçen yıl yaşanan kriz rağmen tabloyu ortaya koydu. Bursa’dan dünya açılan Tofaş, yılın ilk 6 aydında sadece 84 bin 500 araç üretimi gerçekleştirebildi. Salgın dolayısıyla 6 aylık dönemde yaklaşık 1.5 ay kepenk kapatmak zorunda kalan tesisin geçen yıla göre kaybı neredeyse günlük 100 araç oldu.

Üretime virüs arası veren markaların 6 aylık karneleri belli oldu. Pandemi dolayısıyla verilen uzun aralar ve devamında tam kapasite çalışamama üretimde sert vites düşüşlerine neden oldu. Tofaş’ın, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarına göre, Bursa’da yer alan fabrikasında 84 bin 500 araç üretimi gerçekleştirdi. Sanayi üretiminin yüzde 16’sını karşılayan şirket, üretimin 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş’ın ilk altı aylık gelirleri 7.5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL’ye ulaştı. 6 aylık süreçte pandemiyle birlikte üretime yaklaşık 1.5 ay ara veren tesisin geçen yıla göre kaybı da büyük oldu. Geçen yıl ortalama günlük 835 adet araç üretimi gerçekleştiren tesis bu yıl ilk 6 aylık dönemde 735 araç üretebildi. Kriz yıllarında yaşanan kayba rağmen üretim günde 100 adet düştü. 6 aylık toplam kayıp ise yine geçen yıla göre, yaklaşık 16 bin adet oldu.

PANDEMİSİZ GÜNLÜK 835 ADETTİ

2019’da yılın ilk 6 ayına denk 158 günlük süreçte (22 günlük planlı bakım arası) şirket, günlük 835 adet araç üretimi gerçekleştirmişti. üretime virüs arası

150 MİLYON EURO YATIRIM YAPACAK

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu “Tofaş çalışanları üstün bir gayretle çalıştı. Pandemi sebebiyle üretim ve ihracatta belirli yavaşlamalar yaşasak da iç pazarda başarılı sonuçlar elde ettik. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. Planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. Koronavirüs’ün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon euroluk yatırım planlıyoruz. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz. Yılın geri kalanında içinde bulunduğumuz şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE’NİN TERCİHİ EGEA

Marka ile ilgili bilgi de veren Cengiz Eroldu şunları paylaştı: “Tofaş’ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019 yılını lider kapatan Fiat, yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası yılın ilk yarısında da Türkiye’nin tercihi olmayı sürdürdü. Egea yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu. Alfa Romeo ve Jeep markalarımız ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdı. Türkiye’de temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2’sini oluşturdu.”