Temmuzda rekora gazladı

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Temmuz 2020’de rekora koştu. Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 387,5 artarak 87 bin 401 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç satışları Temmuz 2020 karnesi belli oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3 artan pazar 341 bin 469 adede yükseldi. Otomobil satışları 2020’nin ilk 7 ayında yüzde 58,9 oranlık yükselişle 273 bin 22 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde hafif ticari araç pazarındaki artış da dikkatlerden kaçmadı. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 65,8 artarak 68 bin 447 adede ulaştı.

TİCARİ SATIŞLAR YÜZDE 610 BÜYÜDÜ

Sadece Temmuz 2020’de toplam 87 bin 401 adet araç satışı gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2020 Temmuz ayında yüzde 387,5, otomobil pazarı yüzde 350,9 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 610,7 oranında arttı. 69 bin 427 adet otomobil, 17 bin 974 adet ise hafif ticari araç satışı kayıtlara geçti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre yüzde 42,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Temmuz ayı ortalama satışlara göre %50,5 artış gösterdi. 2020 yılı otomotiv sektörü toplam pazarının 650 – 700 bin adet aralığında olması tahmin ediliyor.

EN ÇOK C SEGMENT ARAÇLAR SATILDI

Pazarın yüzde 86,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 169 bin 464 adetle yüzde 62,1 pay. B segmenti otomobiller 64 bin 533 adetle yüzde 23,6 pay aldı.

BENZİNLİ ARAÇLARIN PAYI DİZELİ GEÇTİ

Benzinli otomobil satışları 137 bin 446 adetle yüzde 50,3 pay aldı. Dizel otomobil satışları 114 bin 936 adetle yüzde 42,1 paya sahip olurken, otogazlı otomobil satışları 12 bin 320 adetle yüzde 4,5 pay aldı.191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti.