Yabancı yatırımcı ikinci elde fırsat kolluyor

Otomerkezi.net, geçtiğimiz yıl satış ve ciro anlamında bir önceki yıla göre işlem hacminde yüzde 35, ciroda yüzde 40 büyüme göstererek önemli bir başarıya imza attı. Türkiye ikinci el otomobil pazarına son 5 yılda dahil olan yabancı şirketler karşısında, gerçekleştirdiği projelerle her geçen yıl büyüyen bir marka olarak son günlerde yabancı yatırımcılardan yoğun şekilde yatırım teklifleri aldıklarını belirten Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, “2015 yılında 1 Milyon Dolar yatırım bedeliyle kuruluşunu yaptığımız yüzde yüz yerli sermayeli tek ikinci el şirketi Otomerkezi.net, geçtiğimiz yıl 300 milyon TL’lik ciroya ulaşarak bir rekor kırdı. Gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerle beraber know-how paylaşımı çerçevesinde hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan ciddi teklifler ve dönüşler alıyoruz. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Bu gelişmeler hem ülkemiz, hem sektörümüz hem de şirketimiz adına memnun edici.” açıklamasını yaptı.

Özellikle pandemiyle birlikte ikinci el otomobil sektörünün popülaritesi oldukça artarken, yurtdışından son 5 yıl içinde yatırımla gelen markaların sektöre girişiyle birlikte kurumsal ikinci el araç markaları arasındaki rekabet her geçen gün kızışıyor. Öte yandan Otomerkezi.net, kadrosuna kattığı Stratejik Operasyonlar Direktörü Vedat Güler, İcra Kurulu Başkanı olarak göreve başlayan Ümit Karaarslan ve şirket CEO’su Muhammmed Ali Karakaş’ın son dönemde gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkatleri şirketin üzerine tekrar çekmeye başladı. Karakaş, büyüme potansiyeli sıfır kilometre araç pazarına göre 8 kat fazla büyüyen ikinci el otomobil pazarına olan ilgiyle doğru orantılı olarak, ülkenin tek yerli sermayeli ikinci el şirketi Otomerkezi.net’e yurtdışı kaynaklı yatırım tekliflerinin ciddi oranda artışıyla ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

1 Milyon Dolarlık yatırımdan 300 milyon TL’lik ciroya

2015 yılında yüzde yüz yerli sermayeyle ve 1 Milyon Dolarlık yatırım bedeliyle temelleri atılan Otomerkezi.net, geçtiğimiz yıl 4 bin 500 adetlik satış rakamına ve 300 milyon TL’lik ciroya ulaşarak rekor kırdı. 7 yılda toplam 15 bin adet araç satışı yapan ve genel merkezi 40 dönümlük alanda, E-5 Maltepe’de konumlanan şirket, geçtiğimiz yıl otomotiv pazarının yaşadığı tüm zorluklara rağmen bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme sergilerken, aktif 30 şubeye ve 350 kişilik istihdam sayısına erişti.

“Yabancı yatırımcılar ikinci elde yatırım fırsatı kolluyor”

Otomerkezi.net’in 1,5 yıl gibi kısa sürede, pandemi koşullarına rağmen 13 bayiden 30 bayiye ulaşması; İçi Sıfır, Hemen Sat Merkezi, otokredibul.com, 500 kişilik satış ekibine ulaşan Yellow Team gibi projelerinin farkındalık yaratmasıyla yabancı yatırımcıların radarına girdiklerini vurgulayan Karakaş, “Yurtiçinden ve yurtdışından şirketimize yatırım amaçlı ilgi oldukça fazla; özellikle yabancı yatırımcılar fırsat kolluyor ve tabiri caizse rahat bırakmıyor. Gerçekleştirdiğimiz yenilikçi projelerle beraber know-how paylaşımı çerçevesinde ciddi dönüşler alıyoruz. Bu durum bizleri gururlandırıyor. Bu gelişmeler hem ülkemiz, hem sektörümüz hem de şirketimiz adına memnun edici.” dedi.