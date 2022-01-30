Türkiye’de satılan her 3 motosikletten bir Honda

Honda Türkiye motosiklet satışları zirveye oynamaya devam ediyor. Şirket en çok satan motosiklet markası olma unvanını üst üste 7’nci yılında da korudu.

Honda Türkiye motosiklet satışları zirveye oynamaya devam ediyor. Honda, Türkiye’nin büyüyen motosiklet pazarındaki liderliğini 7’inci yılında da sürdürdü. Zirveyi bırakmayan Honda, 2021 yılındaki toplam 139 bin 643 adetlik Türkiye motosiklet pazarında 46 bin 701 adetlik satış gerçekleştirdi. Honda, satış rakamlarını bir önceki yıla göre yüzde 70,6 oranında artırdı ve yüzde 33,4 ile tarihinin en yüksek pazar payına ulaştı.

YÜZDE 28 BÜYÜDÜ

Honda, yakaladığı artış oranı ile bir önceki yıla göre yüzde 28,5 oranında büyüyen toplam Türkiye motosiklet pazarı büyümesinin üzerinde bir büyüme sağladı. Gelişmiş teknolojileri, sportif performansları, üretim kalitesi ve farklı tasarımları ile motosiklet severlerin beğenisini kazanarak 2021 yılında da liderliğini sürdüren Honda, bu başarısı ile Türkiye’de satılan her 3 motosikletten biri olmayı başardı.