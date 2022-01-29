Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği, geçtiğimiz günlerde başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışları sebebiyle, gerek trafikte seyir halinde, gerekse sabit konumda aracı hasar gören sürücüleri bilgilendirecek bilgi notlarını paylaştı. Vatandaşlar tarafından sıkça sorulan soruların yanıtlarını kamuoyunun bilgisine sunan TÜSED, kasko sigortası ve trafik sigortasının önemine değinirken; hasar durumunda, sürücülerin olay yerinde mümkün olduğunca video ve fotoğraf çekmesiyle hasarın belgelenmesine dikkat etmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca trafik sigortası teminat limitlerinin günümüzde araç başına 50.000 TL, kaza başına ise 100.000 TL ile sınırlı olduğunu, hasarın trafik sigortası limitinin üzerindeyse, aşan kısmın karşı araç sahibi veya sürücüsünden talep edilebileceğini hatırlattı.

Kar yağışı sebebi ile araçlarda meydana gelen hasarlar, sigorta kapsamı dahilinde mi?

Karlı ve buzlu yollarda aracınızın kayarak başka bir araca çarpması, başka bir aracın sizin aracınıza çarpması, araç olmaksızın bariyer, duvar, kaldırım gibi sabit bir cisme çarpmanız, kar veya buz kütlelerinin aracınızın üzerine düşmesi, aracınızın yoldan çıkması vb. durumlar sonucu meydana gelen hasarlar aşağıdaki hallerde sigorta poliçesi kapsamında yer almaktadır:

• Başka bir aracın kayarak sizin aracınıza çarpması halinde;

Çarpan aracın trafik sigortasının teminat limitleri içerisinde aracınızın hasarı karşılanmaktadır. Çarpan aracın kar küreme aracı, tuzlama aracı, kurtarma aracı vb. olması halinde de aynı durum geçerlidir. Aracınızın kasko poliçesi mevcut ise hasarınızı poliçenizdeki hasarsızlık indirimi devam ederek kendi kaskonuzdan da karşılayabilirsiniz. Bu iki yoldan birini tercih etmeniz önemli olup, aynı anda her iki poliçeden de mükerrer talepte bulunmanız mümkün değildir. Fakat her iki durum için de taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması gerekmektedir.

• Aracınızın kayması sebebi ile başka bir veya birden fazla araca çarpmanız halinde;

Taraflar arasında uzlaşma tutanağı ya da polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartı ile sizin trafik sigortanız, karşı aracın/araçların hasarını teminat limitleri dahilinde karşılamaktadır. Fakat kendi aracınızın hasarını, diğer aracın/araçların trafik sigortası karşılamamakta olup mevcut ise kasko sigortanızın yapıldığı sigorta şirketine müracaat edebilirsiniz. Bu durumda kaskonuzdaki hasarsızlık indirimi etkilenecektir. Kasko sigortanızın da mevcut olmaması halinde aracınızdaki hasarı kendiniz karşılamak durumunda olacaksınız.

• Aracınızın kayması sebebi ile başka bir araca değil de sabit bir cisme veya yayaya çarpmanız halinde;

Bu durumda polis veya jandarma tarafından kaza tutanağı tanzim edilmiş olması ön şartı ile sizin trafik sigortanız çarpmış olduğunuz kamuya ait veya özel mülkiyette olan bariyer, tabela, duvar vb. cisimde meydana gelen hasarı teminat limitleri içerisinde karşılamaktadır. Yayaya çarparak yaralanması, sakat kalması veya ölümüne sebebiyet vermeniz halinde de trafik sigortanız teminat limitleri içerisinde söz konusu zararları karşılamaktadır. Bu durumda kendi aracınızın hasarını mevcut ise kasko sigortanızdan talep edebilmekte, kasko sigortanız mevcut değil ise maalesef ki kendi aracınızın hasarını kendiniz karşılamak durumundasınız.

• Aracınızın kayması sebebi ile çarpışma olmaksızın yoldan çıkması veya devrilmesi sonucunda hasar görmesi halinde;

Kasko sigortanız var ise poliçeniz ile birlikte verilen asistans hizmeti çerçevesinde aracınız çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanılarak bulunduğu yere en yakın onarım servisine götürülecektir. Aracınızda meydana gelen hasar kasko sigortanızdan karşılanacak fakat mevcut ise hasarsızlık indiriminiz etkilenecektir.

• Araç olmaksızın çatıdan düşen kar kütlelerinin, kopan buz parçalarının veya üzerindeki karın ağırlığı sebebi ile devrilen ağaç veya kırılan dalların aracınıza zarar vermesi halinde;

Aracınızın kasko sigortasının olması halinde yazılı beyanınız ile sigorta şirketinden hasarınızın tazmin edilmesini talep edebilirsiniz. Fakat bu durumda da maalesef ki hasarsızlık indiriminiz yine olumsuz etkilenecektir.

• Otopark çatısının kar ağırlığı ile çökmesi durumunda aracınızda hasar meydana gelmesi halinde;

Aracınızın hasarını mevcut ise kasko sigortanız karşılamaktadır. Kasko sigortanız mevcut değil ise bu durumda hasarınızı sorumlularından talep edebilir sorumlu mevcut değil ise kendiniz karşılamak durumunda kalırsınız. Aracınızı alacağınız belge ile üzeri kapalı bir otoparka ücreti karşılığında bırakmış olmanız durumunda ise yine hasarınız kaskonuz tarafından ödenecek, hasarsızlık indiriminiz devam edecektir. Kasko sigortanız mevcut değil ise bu durumda aracınızın hasarını otopark işletmesinden veya işletmenin varsa 3. şahıs mali sorumluluk sigortasında talep edebilirsiniz.

• Kaza/hasar olmaksızın aracın kaygan zemin şartları sebebiyle ilerleyememesi ve yolda kalması halinde;

Kasko sigortanız var ise poliçenizdeki teminatlarla birlikte verilen asistans hizmeti içerisinde yer alan çekme ve kurtarma hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.