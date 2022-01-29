Toyota 2021’de dünya lideri oldu

Toyota 2021 yılında kaç araç sattı? Toyota, 2021 yılında global üretim adetlerini ve satışlarını artırmayı başararak yılı lider olarak tamamladı.

Toyota 2021 yılında kaç araç sattı? Toyota, 2021 yılında global üretim adetlerini ve satışlarını artırmayı başararak yılı lider olarak tamamladı. 2020’ye göre COVID-19’un yayılmasının etkilerinin azalmasıyla birlikte Ocak-Aralık 2021 döneminde Toyota’nın global satış adetlerinde yüzde 10.1’lik artış elde edildi.

Çip tedarik sorununa ve Covid-19’un etkilerine karşın Toyota, etkiyi en aza indirme çabalarında başarıya ulaştı. Aralık ayında yaşanan düşüşe rağmen 2021’de yüzde 10.1 artışla birlikte toplamda 10 milyon 495 bin 548 adet araç satışı gerçekleştirildi. Japonya’da satış adedi 2 milyon 108 bin olurken, Toyota Japonya dışında 8 milyon 386 bin 738 adetlik satışa imza attı.

Toyota’nın dünya çapında üretim adedi ise, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 9.4 artarak 10 milyon 76 bin 246 adet oldu. Bu üretimin yaklaşık 3.9 milyonu Japonya’da yapılırken, Japonya dışında 6 milyon 185 bin adetlik üretim gerçekleşti.