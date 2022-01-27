ABB, Milano şehrinin elektrikli otobüs şebekesine güç veriyor

ABB şarj istasyonları, geceleri uygun maliyetli şarj imkanı ve Azienda Trasporti Milanesi’nin (ATM) e-otobüs filoları için şebeke bağlantısı sağlayacak. Terra 124 şarj üniteleri, aynı anda iki otobüse hızlı şarj hizmeti verebilecek.

İtalya’da ABB Terra 124 şarj ünitelerinin kurulumu gerçekleştirilirken, endüstriyel bir metropol bölge olan Milano kenti 2030 yılına kadar 1.200 adet dizel otobüsünü tamamen elektrikli yeni modellerle değiştirmeyi planlıyor. Dünya çapında lider e-mobilite teknolojisi tedarikçisi olan ABB, San Donato’daki garajları için anahtar teslim bir çözüm geliştirmek üzere Milano’nun toplu taşıma şirketi ATM (Azienda Trasporti Milanesi) ile iş birliği yapıyor. Burası, şehirde planlanan tamamen elektrikli dört garajın ilki ve aynı zamanda yeni inovatif şarj çözümleri için pilot bölge. Sürdürülebilirlik ve uzun ömürlülük ilkeleri düşünülerek tasarlanan San Donato’daki kurulum, ATM’nin 2030 yılına kadar her yıl dizel talebini 30 milyon litre ve CO2 emisyonlarını 75 bin ton düşürme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak.

124 ŞARJ ÜNİTESİ VAR

ABB Terra 124 şarj ünitelerinin kurulumu otobüs garajının park alanında gerçekleştirildi. Bir şarj ünitesi, aynı anda iki otobüsü şarj ederek kurulum maliyetlerini optimize ediyor ve çevre üzerindeki etkiyi asgari düzeyde tutuyor. E-otobüslerin maliyet bakımından daha uygun olan gece saatlerinde şarj edilmesi planlanıyor ve normal koşullarda 180 km’ye varan menzilleri, e-otobüslerin ara şarja gerek duymadan bütün gün kullanımda kalması için yeterli. ATM’nin pilot garajı için şarj altyapısı sağlama projesi üç ayda tamamlandı. Proje, (alçak ve orta gerilim panolarına sahip) elektrik altyapısının planlanması ve kurulumu ile şarj sisteminin ATM trafo merkezine bağlanmasını içeriyordu.

İŞLETME MALİYETLERİNİ DÜŞÜRÜYOR

Pilot şarj bölgesinde en inovatif ve enerji açısından en verimli çözümlerin kullanımına odaklanılması sebebiyle ABB’nin sunduğu paket, ayrıca 324 kWh Enerji Depolama Çözümünün (ESS) kurulumunu da içeriyordu. ESS, ATM’nin şebeke tüketimini yönetmesine izin veriyor. Ek olarak bir şarj altyapısı ile birleştirildiğinde, ileriki yıllarda otobüs bataryalarının potansiyel olarak ikinci bir kez daha kullanılmasına ilişkin simülasyonların gerçekleştirilmesini ve bir ESS’nin hangi durumlarda kullanılacağının anlaşılmasını sağlıyor olacak. Kurulumun tamamlanması amacıyla bir ABB EV Site Solution (EVSS) kontrol ünitesi devreye alındı. Çözüm, enerji talebini en aza indirirken ESS yeniden şarj sürecini optimize ediyor ve toplam zirve noktasındaki tüketimi gerçek zamanlı olarak kontrol ederek işletme maliyetlerini düşürüyor.