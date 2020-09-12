Yaşlı araç parkı arttıkça satış sonrası kazanacak

Pandemi sonrasında alışkanlıkların değiştiğini söyleyen Delphi Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı Ashmore, yaşlı araç parkına değindi. Ashmore “Daha fazla onarım ve bakım gerektireceğinden, araçların ortalama yaşı arttıkça satış sonrası pazarı daha fazla kazanacak” dedi.

Delphi Technologies Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Satış Sonrasından Sorumlu Başkanı Alex Ashmore, salgının ve yaşanan pandeminin otomotiv endüstrisine olan etkileri ve satış sonrası pazarına olan yansımalarını konu edinen açıklamalarda bulundu. Ashmore “Bu kriz bizlere satış sonrası pazarın ne kadar dayanıklı olabileceğini gösterdi. Bu iki yıl içinde, örneğin ABD pazarında yeni otomobil satışları yüzde 42 oranında düştü. Satış sonrasında sadece yüzde 1’lik bir düşüşe tanık olduk” dedi.

TERCİHLER DEĞİŞTİ

“Koronavirüs salgını, satış sonrasında kendini gerçekten hızlı hissettirdi” diyen Alex Ashmore “Satış sonrası hizmetler pazarı; bu kısa vadeli etkiden sonra ekonomik

nedenlerle baskılanan talebin, baskı altına aldığı yeni otomobil satışlarına oranla çok daha kısa sürede toparlanacak. Daha fazla onarım ve bakım gerektireceğinden, araçların ortalama yaşı arttıkça satış sonrası pazarı daha fazla kazanacak” dedi. Tüketicilerin temel maddeleri eve teslim hizmetler aracılığıyla karşıladığını söyleyen Ashmore, bunun motorsiklet ve van araç finansmanlarını etkilediğini belirtti.

DİJİTALE YATIRIM ARTIYOR

Artık tercihlerin değiştiğini aktaran Ashmore şöyle devam etti: “Otomobil markaları, çevrimiçi platformlarını iyileştiriyor, şartların gereği olarak geliştiriyor ve sanal olarak otomobil satıyor. Çevrimiçi servis rezervasyonu yüzde 32 artarken, çevrimiçi parça satışları geçen yıla göre yüzde 64 arttı. Belki de geleneksel iş yapma yöntemlerine asla geri dönmeyecekler. Oto parçası mağazaları ve distribütörleri de e-ticaret kanallarını kullanan tüketicilerde önemli bir artış görüyor. Öte yandan toplu taşıma araçlarını kullanma konusundaki isteksizlik nedeniyle bireysel araç kullanımında da bir artış görüyoruz. Tüketici alışkanlıklarındaki değişim nedeniyle bazı sektörlerdeki potansiyel azalmış olabilir, ancak bu potansiyel yok olmadı, sadece farklı noktalara kaydı. Teslimat araçları, eski araçlar, çevrimiçi eğitim, kendin yap, elektrikliye geçiş, çevreci ürünler ve hizmetler… Şimdi bu mikro pazar büyüme fırsatlarını belirleme ve pazarlama ve diğer yatırımları uyarlama zamanı.”