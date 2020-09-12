Peugeot yeni 5008 modelini tanıttı. Örtüsü kalkan aracın satışı 2020 sonunda gerçekleşecek. Türkiye’ye ise 2021’de giriş yapması bekleniyor.

Peugeot kısa bir süre önce tanıttığı 3008 modelinin ardından yeni 5008 modelini de gün yüzüne çıkardı. Yeni çerçevesiz ön ızgara, daha da modern bir görünüm sunarken akıcı tasarımı korumaya devam ediyor. Çekici görünümü daha da vurgulamak için, giriş seviyesinden itibaren yeni tampona parlak siyah yan ızgaralar ve boyalı bir eşik eklendi. GT/GT Pack donanımlarında, GT versiyonlarının görsel konumlandırmasını vurgulamak üzere özgün tasarım desenine sahip özel bir ön ızgara devreye giriyor. Ön farlar da daha agresif bir görünüm sunuyor. Giriş seviyesinden itibaren LED teknolojiyle donatılan farlar krom uçlu aslan dişi formundaki gündüz farları özgün bir görünüm sergiliyor. GT/GT Pack donanım seviyelerinde sunulan Full LED ön farlar, viraj aydınlatma işlevi (EVS) sayesinde 90 km/s’ye kadar hızlarda görüşü optimize ederken gelişmiş bir ışık imzası ve daha teknolojik ve özgün bir görünüm sunuyor. Arkadan bakıldığında yeniden tasarlanan ve 3-Boyutlu pençe görünümüyle güçlü bir ışık imzası ortaya koyan Full LED (geri vites lambası dahil) stop lambaları dikkat çekiyor. Tasarıma dinamik (kayar formda) sinyaller eşlik ediyor.

YENİ PEUGEOT 5008 RENK SEÇENEKLERİ

• Ada Mavi (yeni)

• Bakır Turuncu (yeni)

• Sedef beyaz

• Tekno Gri

• Platinyum Gri

• İnci Siyahı

• Ultimate Kırmızı

GT VE GT PACK DONANIMINDA NELER VAR?

Söz konusu paketle birlikte aşağıdaki donanımlar daha koyu bir renk ile sunuluyor:

• Ön ızgara / Aslan ‘Koyu krom‘

• Saten siyah 5008 / GT / Peugeot logoları

• Parlak siyah eşik

• Parlak siyah ön çamurluk eklentileri

• Saten siyah tavan barları

• Parlak siyah tavan spoyleri

• Parlak siyah arka eklentiler

• Parlak siyah arka tampon eşiği

• Siyah lastik silecekler

• Siyah kapı altları

• 19 inç Washington ‘Black Pack’ özel siyah oniks ve siyah vernikli jantlar

MODERN İÇ MEKAN

SUV 5008’in elde ettiği başarıda benzersiz ve özgün iç tasarımın payı büyük. Yeni SUV 5008’de Peugeot i-Cockpit® daha modern ve daha da teknolojik olacak şekilde yenilendi:

• Tamamen kişiselleştirilebilir ve yapılandırılabilir olan 12,3 inçlik dijital gösterge. “Normally Black” teknolojisine sahip dijital panel teknolojisiyle daha okunaklı ve yüksek kontrastlı bir görüntü sunuyor.

• Yeni dokunmatik merkezi ekran 10 inç büyüklüğe sahip. Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı yedi adet şık piyano tuşundan oluşan bir kumanda paneli tamamlıyor. “Şalter tipi tuşlar”; radyo, klima, sesli komutlu 3-Boyutlu bağlantılı navigasyon, araç ayarları, telefon, mobil uygulamalar ve dörtlü flaşörler olmak üzere temel konfor işlevlerine doğrudan ve kalıcı erişim sağlıyor.

BAGAJ HACMİ NE KADAR?

• Yeni SUV 5008 aşağıdaki iç kullanım özelliklerini sunuyor:

• 2. koltuk sırasında; uzunluk ve bel desteği ayarlı, katlanabilir üç adet bağımsız koltuk

• 3. koltuk sırasında; katlanabilir ve çıkarılabilir iki bağımsız koltuk

• 3,20 metreye kadar uzun nesneleri taşımak üzere katlanan ön yolcu koltuğu

• 780 litre ile 1940 litre arasında kullanım alanı sunan son derece büyük bir bagaj.

HANGİ MOTORLARLA GELECEK?

Yeni Peugeot SUV 5008, 132 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerlerine sahip aşağıdaki içten yanmalı motorlarla sunuluyor. Motorların tamamı Euro 6.2d-temp normuna ve WLTP protokolüne (Dünya Genelinde Uyumlu Test Prosedürü) uygundur.

Benzin:

• 1,2 litre hacimli 3 silindir:

o PureTech 130 S&S MT6,

o PureTech 130 S&S EAT8.

• 1.6 litre hacimli 4 silindir:

o PureTech 180 EAT8.

Dizel:

• 1,5 litre hacimli 4 silindir:

o BlueHDi 130 S&S MT6,

o BlueHDi 130 S&S EAT8.

• 2,0 litre hacimli 4 silindir:

o BlueHDi 180 S&S EAT8.

DONANIM SEÇENEKLERİNDE NELER OLACAK?

• ACTIVE  17 inç alüminyum alaşım jantlar / Görüş Paketi / Anahtarsız çalıştırma / Çift bölgeli klima / Arka park asistanı / Dijital radyo (DAB) / Üçüncü koltuk sırası (iki koltuk)

• ACTIVE PACK ACTIVE + / Mirror screen / elektrikli katlanan aynalar / Ön park asistanı ve VisioPark 1

• ALLURE  18 inç alüminyum alaşım jantlar / Karartmalı camlar / Güvenlik Plus Paketi / 10 inç ekranlı navigasyon / PET kumaş döşemeler

• ALLURE PACK  ALLURE + / Anahtarsız giriş ve çalıştırma / Yolcu koltuğu katlanma / Ortam aydınlatması paketi ve kumaş döşemeler

• GT  Özel 18 inç alüminyum alaşım jantlar / Black Diamond tavan / Asistan Plus Sürüş Paketi / Full LED ön farlar / PET-Alcantara® döşemeler

• GT PACK  GT + /19 inç alüminyum alaşım jantlar / Eller serbest bagaj kapağı / City 2 Paketi / FOCAL® Hifi / Masajlı elektrikli koltuk paketi