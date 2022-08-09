Yeni BMW 320i 1.7 milyonluk etiketle geldi

Yeni BMW 320i Türkiye’de yola çıktı. Yenilenen 3 Serisi şimdilik 320i ve 320d seçenekleriyle pazara sunuluyor. Sedan isteyenin ise 320i ile tek seçeneği var. Aracın başlangıç fiyatı ise 1.7 milyon lira.

Yeni BMW 320i Türkiye’de yola çıktı. Yenilenen 3 Serisi şimdilik 320i ve 320d seçenekleriyle pazara sunuluyor. Sedan isteyenin ise 320i ile tek seçeneği var. Aracın başlangıç fiyatı ise 1.7 milyon lira. Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve anahtarsız giriş sağlayan Konfor Erişim Sistemi donanımlarını standart olarak sunan Yeni BMW 320i Sedan, hem şehir içi hem de şehirlerarası seyahatlerde konfor ile performansı bir araya getiren 1.6 litre hacminde turbo beslemeli motor ve M Sport Tasarım paketiyle satın alınabiliyor.

DAHA KESKİN ÇİZGİLERE KAVUŞMUŞ

BMW modellerinin tasarımlarında imza niteliğinde olan BMW böbrek ızgaraları, Yeni BMW 320i’de en güncel haliyle yer alıyor. Çift krom çıtalarla yeniden yorumlanan BMW böbrek ızgaraları, inceltilmiş tasarıma sahip ön far grubu, önceki versiyonun aksine ters L formundaki gündüz aydınlatmalarıyla farklılaşan Yeni BMW 320i Sedan, ön tamponda yer alan büyük hava girişi ve dikey olarak tasarlanmış hava perdeleriyle de otomobilin rüzgâr direncini daha da iyileştiriyor. Yenilenen BMW 3 Serisi’nin arka tasarımı, M Sport tasarımıyla birlikte genişleyen arka çamurluk yapısı ve yeniden tasarlanan dikey formlu difüzörle otomobilin kaslı duruşunu tamamlıyor.

İÇ MEKAN DAHA SADE OLMUŞ

Yeni BMW 320i’nin iç mekânını modernize ederek daha sade hâle getiren en büyük detay olan BMW Kavisli Ekran, 12.3 inç boyutunda Bilgi Ekranı ve 14.9 inç boyutunda Kontrol Ekranıyla D Premium segmentinde sunulan en büyük ekran olma özelliği taşıyor. Alt konsolda yer alan geleneksel vites kolu ise yerini minimalist tasarımı destekleyen yeni vites seçiciye bırakıyor. Yeni BMW 320i’de standart olarak sunulan akustik camlar sayesinde uzun yolculuklarda bile kabin içi son derece sessiz bir sürüş vadediyor.

1.6 LİTRELİK BENZİNLİ

Güçlü ve tutumlu yönleriyle öne çıkan 1.6 litrelik, 4 silindirli, turbo beslemeli motor, 170 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzımanla kombine edilmiş bu ünite, gücünü arka tekerleklere lineer biçimde aktarırken, Yeni BMW 320i Sedan’ı 0’dan 100 km/s hıza sadece 8.1 saniyede ulaştırıyor. Yeni BMW 320i Sedan modelindeki yenilikler sadece tasarım detaylarıyla sınırlı kalmıyor. BMW Kavisli Ekran, Adaptif LED Farlar ile Şerit Değiştirme Asistanı, Şerit Takip Sistemi, Çapraz Trafik Uyarısı, Şehir İçi Fren Asistanı’nı kapsayan Sürüş Asistanı, otomatik park fonksiyonu içeren Park Asistanı ve HiFi Ses Sistemi dikkat çeken özellikler arasında yer alıyor. BMW Head-Up Display, Stop&Go Fonksiyonlu Aktif Cruise Control ve Konfor Erişim Sistemi ise Yeni BMW 320i Sedan modelinde ilk defa standart olarak sunduğu donanımlar arasında bulunuyor.