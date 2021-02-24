Küçük sınıf da konforlu olabilir

Yeni Citroen C3 benzinli otomatik seçeneğiyle test konuğumuz oldu ve araç hakkında yorumlar yaptık. Citroen’ın küçük hatchback modeli C3, yeni nesliyle yollara çıkmaya başladı. Markanın bilinen konfor özelliklerine yeni nesil teknolojik donanımları da ekleyen marka, güçlü ve tutumlu benzinli motoruyla da iddialı.

OTO GÜNDEM TEST MERKEZİ

Yeni Citroen C3 benzinli otomatik seçeneğiyle test konuğumuz oldu ve araç hakkında yorumlar yaptık. Citroen, kısa bir süre yenilediği C3 ile küçük sınıfta hedef büyüttü. Farklı çizgileri, yenilikçi çözümleri ve zengin donanımıyla farklı olmayı başaran marka, yeni C3 ile dersine çok daha iyi çalışmış.

300 LİTRELİK BAGAJ KULLANIŞLI

Renkli tasarım geleneğin yeni araçta da sürdüren marka, bize zengin donanım sevisiyle konuk oldu. B sınıfının en iri modellerinden olan C3, bir önceki nesilde başlattığı crossoverbenzeri tasarım hareketini sürdürüyor. Kaslı hatları ve geniş çamurluklarıyla tasarımının hakkını veren otomobil, markanın imzası haline gelen Airbump (hava kesesi) teknolojisi ve farklı farlara sahip görünümünden de vazgeçmiyor. Biton ismi verilen çift renkli tasarım seçeneğinin sunulduğu otomobilde ayrıca, 3 farklı tavan dekoru da seçilebiliyor. Bu şekliyle otomobil gerçekten de oldukça farklı görünüyor. Şık tasarım iç mekandan bilindik Citroen kokpitine geçiş yapıyor. Gövde rengi kaplamalar, kanepe tipi koltuk tasarımı ve konfor odaklı tasarım, rakiplerinden farklı bir his sunuyor. Sade ve net okunan göstergeler gibi, klima ve ses sistemi dahil pek çok fonksiyonun gerçekleştirildiği 7 inçlik dokunmatik ekrana ulaşım da sorunsuz. Sınıfı için oldukça ferah olan iç mekanda, arka koltuk sırası da yeterli yaşam alanı sunuyor. Advanced Comfort koltuklar, 15 milimetrelik dolgu malzemelerinin sayesinde sınıfının belki de en konforlusu. Buna bir de özel ayarlı süspansiyon sistemi de eklendiğinde aracın konfor seviyesi oldukça yükseliyor. 300 litrelik bagaj hacmi de oldukça yeterli. Konfor için çalışan süspansiyon sistemi sayesinde yolculuklar oldukça keyifli. Buna rağmen aracın yol tutuş yeteneği de oldukça başarılı.

110 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Konuğumuzda kullanılan 1.2 litrelik turbo beslemeli benzinli ünite, 3 silindirli. 110 beygir güç ve 205 nm tork üreten motor, gücünü ön aksa iletiyor. 6 ileri otomatik şanzıman EAT6 ile kombine edilen benzinli motor, otomobile yeterli performansı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10 saniyede tamamlayan C3, saatte 193 kilometrelik son hız vadediyor. Alt devirlerde üretilen tork sayesinde ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, fabrika verilerine göre 4.8 litrelik ortalama tüketimiyle oldukça tutumlu. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz 5.9 litrelik ortalama da makul seviyede.

DONANIMI NASIL FİYATI NE KADAR?

Türkiye’de sadece benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Citroen C3’ün başlangıç fiyatı 164 bin lira olarak belirlenmiş (Şubat 2021). Bize konuk olan Shine donanımlı üst versiyonda ise kesenin ağzını 220 bin liraya kadar açmak gerekiyor. Bazı rakiplerinden daha uygun olan bu fiyata son derece zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Araçta şerit ihlal uyarı sistemi, hız limit panolarını okuma sistemi, ön park sensörü, aktif güvenlik fren sistemi, yorgunluk uyarı sistemi, akıllı far asistanı, Biton tavan, 16 inçlik alaşım jantlar, LED gündüz farları, hız sabitleyici gibi uzun bir liste sunuluyor.