Şık ve sportif tasarıma sahip Yeni Ford Puma Türkiye’de. Hibrit ve benzinli motor seçenekleriyle dikkat çeken Yeni Ford Puma fiyatı da belli oldu.

Yeni Ford Puma, farklı tasarımı, yenilikçi teknolojileri ile segmentine yeni bir soluk getiriyor. Şık ve sportif çizgileriyle Ford’un tasarım karakterinde geleceğe doğru yepyeni bir sayfa açıyor. Yeni Ford Puma fiyatı 192 bin 500 liradan başlıyor. Yeni Ford Puma fiyatı sonrasında tasarımda da yeniliklerin olduğu ilk bakışta fark ediliyor.

2 FARKLI DONANIMLA GELDİ

Türkiye’de ‘Style’ ve ‘ST-Line’ donanımları ile satışa sunuldu. Yeni Ford Puma, ‘Style’ donanımda 1.0lt EcoBoost 95PS PS Benzinli 6 ileri manuel seçenek sunuyor. 1.0L Ecoboost 125PS 7 ileri otomatik seçenekleri ile müşterileri bekliyor. ‘ST-Line’ donanımda ise 1.0L EcoBoost Hibrit 155PS 6 ileri manuel seçeneği ürün gamına ekleniyor. Puma’nın dikkat çekici tasarımı sportif ST-Line tasarım detayları ile birleşiyor. Parçalı deri döşeme tasarım, LED farlar, dijital yol bilgisayarı, kablosuz şarj ünitesi, B&O ses sitemi gibi donanımlar, stil sahibi ve dikkat çekmeyi seven, en iyiye sahip olmak isteyen müşterilere hitap ediyor.

İÇ MEKAN KONFOR ODAKLI

Yeni Ford Puma’da alçak ve eğimli tavan çizgisi, önden arkaya doğru yükselen ve arkaya doğru iyice genişleyen omuz çizgisi dinamik ve güçlü bir görünümü beraberinde getiriyor. Yatay formlu iki parça stop lambası tasarımı, sadece daha geniş bir arka görünüme sahip. Aynı zamanda bagaj erişimi ve kullanımını kolaylaştırıyor. Yeni Puma, iç tasarımında ise ergonomi, inovatif yaklaşım ve konfor ile dikkat çekiyor. Donanıma bağlı olarak sunulan sökülebilir ve yıkanabilir ön ve arka koltuk kılıfları var. Ön koltuklarda daha fazla konfor için bel desteği sunuluyor. Artan aks mesafesi, araç yüksekliği ve ince sırtlıklı ön koltuk tasarımı Yeni Puma içindeki yaşam alanının da artmasına olanak tanıyor. Bu boyutsal büyümeye ek olarak Açılabilir Panoramik Cam Tavan tasarım ile ferah bir iç ortam elde edilmesi sağlanıyor.

18 İNÇ’LİK JANTLAR

Yan gövde boyunca uzanan pürüzsüz ve akıcı hatlar alt gövdede ön ve arka lastikler arasındaki iç bükey oluşumla daha dinamik ve canlı bir görünüm kazanıyor. Dinamik ve sportif duruş, ön ızgara tasarımı, ST-Line body kiti, 18’’ inç alaşım jantlar ve LED sis farları gibi şık detaylar ile tamamlanırken, yukarıda konumlandırılan sıra dışı LED farlarla birlikte özgün bir görünüm ortaya çıkıyor.

456 LİTRELİK BAGAJ HACMİ

Sınıfının en iyi bagaj hacmine sahip olan Yeni Puma’da 456 litrelik yüksek kullanışlılığa sahip bir bagaj hacmi bulunuyor. Müşteri gereksinimlerini karşılamak için geliştirilen Ford MegaBox ile derin ve çok yönlü bir depolama alanı ortaya çıkıyor. Bu ek depolama alanı, 763 mm genişliğinde, 752 mm uzunluğunda ve 305 mm yüksekliğinde olmak üzere 80 litrelik bir ek bagaj alanını da kullanıma sunuyor. Bu alanla birlikte bagaja örneğin 115 cm uzunluğunda bir yükü koymak mümkün oluyor. Ayrıca arka koltukları yatırarak sahip olunan düz zemin ile yükleme alanının arttırılması kolaylıkla sağlanabiliyor. Bagaj fonksiyonelliği üç farklı konumda ayarlanabilen bagaj zemini ve bu sınıfta bir ilk olan Ford Akıllı Bagaj Kapağı teknolojisi ile destekleniyor.

KABLOSUZ ŞARJ ÜNİTESİ

Kuga ile birlikte Ford modellerinde ilk kez sunulan akıllı 12.3″ renkli dijital ekran, iç mekan ile kusursuz bir devamlılık yaratmak için araç ön konsoluyla bütünleşik tasarım diline sahip. Bilgiler, kolayca okunabilen sezgisel simgeler kullanılarak yüksek çözünürlükte görüntüleniyor ve seçilen sürüş moduna göre bilgilerin rengi ve düzeni değişiyor. Görüntülenecek bilgilerin önceliğini belirlenebiliyor. Orta konsolda bir diğer yenilik ise giriş donanımı itibari ile standart olarak sunulan olan 8’’ renkli dokunmatik ekran ve SYNC sistemi olurken, bu özellik ‘St-Line’da standart sunulan kablosuz şarj ünitesi ile birlikte kullanıcıların telefonları ile bağlı olma ve güvenli sürüş ihtiyaçlarını karşılıyor.

1.0 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

EcoBoost Hibrit teknolojisinde küçük hacimli benzinli motoru elektromotor destekliyor. Puma’nın 1,0 litre EcoBoost benzinli motoruna kayışla bağlanan 11,5 kW gücünde entegre bir marş/jeneratörü (BISG) devreye giriyor. Geleneksel alternatörün yerini alan BISG fren anında oluşan kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürüyor ve bu enerjiyi hava soğutmalı lityum-iyon bataryayı şarj etmek için kullanıyor. BISG aynı zamanda depolanan enerjiyi kullanarak üç silindirli benzinli motoru normal sürüş ve hızlanma anında ilave tork ile desteklemek üzere devreye giriyor. İlave torkun katkısıyla 155 PS’lik versiyon ise 5,6 lt/100 km* yakıt tüketimi ve 127 gr/km CO2 emisyon salım değerine (99 gr/km ve 4,4 lt/100 km NEDC) imza atıyor.

125 BEYGİRLİK EMEKTAR BENZİNLİ

BISG’nin sağlamış olduğu ilave tork değeri sayesinde sistemi alt devirlerde yüzde 50’ye kadar daha fazla tork kullanıma sunuyor. Böylece daha akıcı ve performanslı bir sürüş elde ediliyor. Sadece 300 milisaniyede motoru yeniden çalıştıran Auto Start-Stop teknolojisi yakıt ekonomisine katkı sağlıyor. 125 PS gücündeki 1.0-litre EcoBoost benzinli motor WLTP normuna göre 138 gr/km CO2 emisyon ve 6,1 lt/100 km yakıt tüketimi (NEDC normuna göre 110 gr/km ve 4,95 lt/100 km) değerlerine imza atıyor. Bu motor ayrıca yedi kademeli çift kavramalı otomatik şanzımanla da kombine edilebiliyor. Hem 1.0-litre EcoBoost hem de EcoBoost Hibrit motorlarda endüstride bir ilk olan Ford’un üç silindirli motorda silindir kapatma özelliği bulunuyor. Bu özellik güç gereksiniminin olmadığı durumlarda üç silindirden birini sadece 14 milisaniyede kapatıyor veya tekrar devreye sokabiliyor.

TEKNOLOJİ DEPOSU

Yeni Puma, gelişmiş sürüş destek sistemleri, daha kolay, daha az stresli ve daha güvenli bir sürüş deneyimini de beraberinde getiriyor. Dur-kalk özelliğine sahip Uyarlanabilir Hız Sabitleme Sistemi, Trafik İşareti Tanımlama Sistemi, E-Call ve Şerit Takip Sistemi gibi donanımlar hem otoyol ve dur-kalk trafikte daha az stresli ve güvenli bir sürüş sağlıyor. Bir B segment Ford’da ilk olan, 180 derece açılı geri görüş kamerası, aracın arkasından geçen yayaları, bisikletlileri veya diğer araçları daha erken görme olanağı sunuyor. Çapraz Trafik Uyarısı özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı Sistemi (BLIS) sadece kör noktadaki araçlar konusunda sürücüyü uyarmakla kalmıyor, aynı zamanda geri manevra esnasında arkadan geçmek üzere olan araçlar konusunda da sürücüyü uyarıyor. Sürücünün tepki vermemesi halinde sistem otomatik olarak fren yapabiliyor.