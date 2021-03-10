Engebeleri daha konforlu aşıyor

Yeni Ford Ranger Wildtrack test konuğumuz oldu. Ford’un yenilenen pick-up modeli olan Ranger, Wildtrack seçeneğiyle makul fiyatlı SUV arayanları bile kendine çekebilir. Konforlu ve sessiz sürüşüyle asfaltta da keyifli sürüşler vadeden otomobil, arazide de pek çok rakibinden daha inatçı.

Yeni Ford Ranger Wildtrack test konuğumuz oldu. Türkiye otomotiv pazarı, pandemi döneminde yaşanan satış artışlarıyla adeta dünyadan pozitif olarak ayrılmayı başardı. Yükselen fiyatlara, değişen tercihleriyle cevap veren tüketici, ulaşamadığı hedef aracına hemen bir alternatif oluşturmayı başardı. Son dönemde önlenemez şekilde artan SUV satışları, bu alanda rekabeti artırırken fiyatların da yükselmesi sonucunu ortaya çıkardı.

BÜYÜK SUV’LAR İÇİN EN AZ 500 BİN LİRA GEREKİYOR

Özellikle büyük SUV’lara ulaşmak için kesenin ağzına 500 bin liradan açmak gerekiyor. Bu durum, ticari amaçlı üretilen pick-up pazarına olumlu olarak yansıyor. SUV’ları aratmayan donanım ve konfor özellikleriyle öne çıkmaya başlayan pick-up modelleri, heybetli yapıları ve güçlü motorlarıyla da büyük araç sevenlere mutlu ediyor. Bu ay konuğumuz olan yeni Ford Ranger da, bu sınıfın en iddialı oyuncuları arasında yer alıyor. Konfor ve donanım olarak sınıfının zirvesini zorlayan yeni Ranger, konuğumuz olan Wildtrak versiyonuyla da arazi severleri mutlu edecek özellikler vadediyor. Şık tasarımıyla konuğumuz olan model, tasarımının hakkını arazide olduğu kadar asfaltta da veriyor. Geniş ızgaralı ön tamponu, sürüş esnasında da görülen iri motor kaputu, krom kaplamalar ve heybetli tasarım, gözlerin Ranger’a çevrilmesini sağlıyor. Aracın dışındaki sportif çizgiler, iç mekanda yerini sade fakat kaliteli hissettiren malzemelere bırakıyor. Geniş multimedya ekranı, sarı dikişli deri koltuklar, rahat okunan göstergeler ve oldukça ferah olan yaşam alanı, başarılı süspansiyon sistemi sayesinde yeterince konfor sunabiliyor.

2 LİTRELİK YENİ DİZEL

Düz yoldan sıkılıp eğer biraz yoldan çıkmak isterseniz Ranger, size hayır diyemiyor. Aracın güçlü motoru ve sorunsuz aktarma sistemi, keyifli sürüşü destekliyor. Kilit fonksiyonuyla birlikte, bir yerlerde takılıp kalmak oldukça zor. Tabii sınırları aşmamak kaydıyla. Ranger Wildtrak’te 2.0 litrelik turbo beslemeli TDCI dizel motor görev yapıyor. 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 4 silindirli ünite, ağırlığı 2.3 tonu aşan dev aracı hareket ettirmede hiç de zorlanmıyor. 213 beygir güç ve 500 nm tork üreten dizel motor, bu kombinasyonla araca etkileyici sayılabilecek bir esneklik ve hızlanma performansı sağlıyor. Performansıyla olduğu kadar sessiz yapısıyla beğenimizi kazanan motor, gücünü 4 tekerleğe birden aktarıyor. Tabii istenilen durumda iki çeker veya kilit fonksiyonlarını kullanmak mümkün.

FİYAT 400 BİN LİRAYI BULUYOR

Aracın ortalama tüketimi fabrika verilerine göre 7.8 litre olarak açıklanıyor. Bu rakama ulaşmak çok kolay olmasa da trafikten uzak ve sabit hızlı sürüşlerde tüketimi düşürmek mümkün. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise yaklaşık 10 litre. Bu ağırlık ve güçteki bir 4X4 için bu rakam bile makul sayılabilir. 291 bin 700 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulan Ranger ailesi, bize konuk olan Wildtrak versiyonuyla birlikte 400 bin lira sınırını aşıyor. Bu fiyata sunulanlar ise lüks sınıf bir SUV’u aratmıyor. Fiyat rakiplerle benzer seviyede fakat bu boyutta bir SUV’a ulaşmak isteyenler en az iki katı bir etikete razı olmak durumunda.