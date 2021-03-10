Citroen Türkiye Genel Müdürü belli oldu. Uzun bir süredir genel müdürlük koltuğu boş olan Citroen Türkiye’ye atama içerden yapıldı. PSA Türkiye’nin Citroen’i Türkiye’de temsil etmesiyle birlikte markanın Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Selen Alkım genel müdür olarak atandı.

Citroen Türkiye Genel Müdürü belli oldu. Uzun bir süredir genel müdürlük koltuğu boş olan Citroen Türkiye’ye atama içerden yapıldı. PSA Türkiye’nin Citroen’i Türkiye’de temsil etmesiyle birlikte markanın Pazarlama Direktörü olarak görev yapan Selen Alkım genel müdür olarak atandı. Citroen Türkiye Genel Müdürü olarak göreve başlayan Selen Alkım, Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille’a bağlı görevine devam edecek.

OTOMOTİV KARİYERİ 2006’DA BAŞLADI

Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, Selen Alkım’ı yeni görevinde şu sözleriyle tebrik etti; “Citroën markasının son dönemde gösterdiği başarılı yükselişinin önemli bir parçası olan Selen Alkım, güçlü bir otomotiv geçmişine sahip bir profesyonel. Kendisinin liderliğinde Citroën Türkiye ekibi ve güçlü bayi ağımız ile yeni başarılar elde edeceklerine inancım tam.” Selen Alkım kimdir? Citroën Türkiye Genel Müdürlüğü görevine atanan 1980 doğumlu evli ve 1 çocuk annesi olan Selen Alkım, St.Joseph Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, üniversite eğitimini Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2005 yılında Paris’te yüksek lisansını tamamlayan Selen Alkım, yaklaşık 15 yıldır süren otomotiv kariyerine 2006 yılında Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’nda başladı. Kariyeri boyunca farklı otomotiv markalarının, Ürün, Statejik Planlama ve Pazarlama fonksiyonlarının yöneticiliğini yapan Selen Alkım, 3 Aralık 2018 tarihinden bu yana Groupe PSA Türkiye bünyesinde çalışıyor.