Brisa’nın “Yolculuğun Öncüleri” için başvurular başladı

Brisa girişimci başvuruları başladı. Brisa, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemini geliştirmeyi ve yeni iş alanlarında girişimcilere fırsat tanımayı en önemli hedeflerinin arasında tutmaya devam ediyor. “Yolculuğun Öncüleri’’ açık inovasyon programı ile girişimciler, 19 Mart 2021 tarihine kadar, yolculuğun geleceği, akıllı üretim ve müşteri deneyimi alanlarında belirlenen kriterlerde başvurularını özel olarak hazırlanan web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Brisa girişimci başvuruları başladı. Brisa, bu sene iş ortağı Viveka ile birlikte gerçekleştireceği açık inovasyon programı ‘Yolculuğun Öncüleri’ ile girişimcilere destek vermeye devam ediyor. Brisa’nın inovasyon deneyimini ve güçlü kaynaklarını girişimcilere sunan Yolculuğun Öncüleri programında, fikir ve projeler 3 ana başlıkta değerlendirilecek. Proje kapsamında; Yolculuğun Geleceği, Akıllı Üretim ve Müşteri Deneyimi alanlarında, girişimi test ve prototip aşamasına gelmiş, 18 yaşından büyük olan herkes, 19 Mart 2021 tarihine dek programa başvuruda bulunabilecek. Brisa, finalde birinci olan projeye, girişimini büyütebilmek için 50 bin TL destek verecek. Finale kalan tüm ekiplere ise; teknik mentorluk, potansiyel iş ortaklıkları, prototip geliştirme gibi zengin bir değer paketi sunuyor.

GİRİŞİMCİLERE VE GENÇLERE YOL AÇMAYA DEVAM EDİYORUZ

Yolculuğun Öncüleri platformu ile güçlü bir girişimci ağı oluşturmayı hedeflediklerini dile getiren Brisa CIO’su Tekin Gülşen; “Nesnelerin İnterneti, yapay zekâ, robotik gibi teknolojiler ile mobilite, tüm dünyada yeni bir çehreye kavuşuyor. Türkiye’nin bu yolculukta güçlü bir oyuncu olmasını sağlamak üzere ülkemizin lider lastik kuruluşu olarak yenilik ve teknoloji odaklı bir strateji izlemeye devam ediyoruz. Bugün tedarikten üretime, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar her alanda yenilikleri hayata geçirmek için büyük bir heyecan ve tutku duyuyoruz. Bunun için dışarıdan beslenmenin, gençlere ve girişimcilere yol açmanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla Yolculuğun Öncüleri programımızda şimdiye dek 90’a yakın girişimciye dokunduk. Bu sene iş ortağımız Viveka ile projemizi gerçekleştiriyoruz. Yeni başvuru dönemimizle birlikte yine projeleri titizlikle ele alacak, girişimci ve girişimci adayları ile tam bir iş birliğinde olacağız. Böylece, Türkiye’nin girişimcileri ile ülkemizi bu alanda bir adım daha öteye taşıyacak çözümleri hayata geçireceğimize inancımız tam.” dedi.