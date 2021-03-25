Jaguar, SUV’u yeni F-PACE, 1.3 milyon liralık fiyatı ile dikkat çekiyor. 2.0 litre 204 beygir dizel motoru yola çıkan model, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcıları’nda.

Jaguar, SUV’u yeni F-PACE, fiyatı belli oldu. Jaguar’ın lüks SUV’u Yeni Jaguar F-PACE, Jaguar performansını ve gelişmiş teknolojileri bir araya getiriyor. Sportif çizgileriyle sınıfında bir adım öne çıkan Yeni Jaguar F-PACE, kesintisiz ön tasarımının yanında, geniş ön ızgarası ve yeniden tasarlanmış hava girişleriyle dinamik görünümünü kuvvetlendiriyor. Jaguar I-PACE modelini anımsatan yeni stop grubu, aracın genişliğini vurguluyor. Yeni tampon tasarımı ve yeni bagaj kapağı da Yeni Jaguar F-PACE’e daha güçlü bir görünüm sunuyor. R-Dynamic tasarım seçeneği de sunuluyor. Yeni Jaguar F-PACE, daha performans odaklı bir görünüme kavuştu. Ön tarafta yer alan hava girişleri için kullanılan krom çerçeveler ve tampon altlarında yer alan “Dark Techno” kaplamalar aracın etkileyici duruşuna katkı sunuyor.

13 HOPARLÖRLÜ MERİDİAN SES SİSTEMİ

Standart olarak sunulan 13 hoparlörlü Meridian Ses Sistemi konser salonunu andıran ses kalitesine sahip. Opsiyonel Meridian Surround Ses Sistemi 17 adet hoparlörüyle müzik keyfini zirveye çıkartıyor.

2.0 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yeni Jaguar F-PACE verimli 2.0 litre dizel motor seçeneğiyle düşük yakıt tüketimi sunuyor. Aynı zamanda performanstan da ödün vermiyor. 204 BG güç ve 430 Nm tork üreten motor gücünü dört tekerleğe birden 8 ileri otomatik şanzıman ile iletiyor. Araç 0-100 km/s hızlanmasını 8 tamamlıyor. F-PACE, 100 kilometrede ortalama 6,2 litrelik tüketim değeri sunmasıyla dikkat çekiyor.

3 FARKLI SÜRÜŞ MODU VAR

Jaguar Drive Control, Dynamic modda daha hızlı, Eco modda ise daha erken vites değiştirme gerçekleştiriyor. Yağmur, Buz, Kar Modu zemin tutuşunun zayıf olduğu durumlarda daha yumuşak bir ilerleme karakterini kullanıcısına sunuyor. Adaptive Dynamics süspansiyon sistemi konforlu bir sürüşle, dinamik kullanım arasında mükemmel bir denge oluşturulmasını sağlıyor.

11 İNÇ HD DOKUNMATİK EKRAN

Pivi Pro bilgi-eğlence teknolojisine tamamen yeni 11,4 inç kavisli cam HD dokunmatik ekrandan erişilebilirken, basitleştirilmiş menü yapıları, sürücülerin iki dokunuşla ana ekrandan ortak görevlerin yüzde 90’ına erişebilmesine olanak tanıyor. Sürücülerin önemli bilgilere hızlı bir şekilde erişmesine yardımcı olmak için, Yeni Jaguar F-PACE ayrıca tam ekran navigasyon gösterebilen, gelişmiş grafiklere ve yapılandırılabilir bir düzene sahip yeni 12,3 inç İnteraktif Sürücü Ekranıyla dikkat çekiyor. Opsiyonel Head-up Display teknolojisi sürücülerin ihtiyaç duydukları tüm bilgilere en az dikkat dağıtıcı şekilde görüntüleyebilmelerini sağlıyor.

Yeni bilgi-eğlence sistemi standart olarak Apple CarPlay® özelliğiyle sunulurken, Bluetooth aracılığıyla aynı anda iki telefonun bağlanmasına olanak tanıyor. Ek olarak standart olarak sunulan kablosuz şarj özelliği, yolcuların uyumlu akıllı telefonlarını hızlı bir şekilde şarj etmelerini sağlıyor.

YOL GÜRÜLTÜ ENGELLEME SİSTEMİ

Segmentinde ilk olarak sunulan Aktif Yol Gürültü Engelleme teknolojisi, sürekli olarak yol yüzeyinden gelen titreşimleri izlerken, yolcular tarafından duyulan gürültüyü ortadan kaldırmak için gereken ses dalgalarını da hesaplıyor. Bunun yanında Motor Gürültü Engelleme özelliği konfor hissini daha da artırmak için kabini istenmeyen motor gürültüsünden izole ediyor.