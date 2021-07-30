Yeni Mercedes-Benz Citan elektrik desteğiyle geliyor

Yeni Mercedes-Benz Citan elektrikli motorla geliyor. 25 Ağustos 2021’de dünyaya tanıtılacak olan modelin elektrikli ve içten yanmalı motor seçenekleri olacak.

Alman üretici Mercedes-Benz Citan yeni yüzüyle sahneye çıktı. Yeni yüzüyle dikkat çeken model bir dizi yenilik ve elektrikli motor seçeneğiyle geliyor. Model, 25 Ağustos 2021 tarihinde dünyaya tanıtılmaya hazırlanıyor. Mercedes-Benz’in yeni hafif ticari aracı, kompakt dış boyutlarına karşın geniş içmekan ve yükleme alanı ile özellikle dağıtım ve servis hizmetleri alanında çok yönlü kullanım özellikleri sunuyor. Geniş açıklığa sahip sağ ve sol sürgülü kapılar kadar alçak yükleme eşiği de iç mekana erişimi ve aynı zamanda araç yüklemeyi-boşaltmayı kolaylaştırıyor. Yeni Citan Tourer versiyonunda ise yolcular, rahat ve konforlu bir yaşam alanı ile şımartılıyor. Son derece değişken ve işlevsel bir yapının yanında araç, üst seviye güvenlik özellikleri ve üstün sürüş konforu da sunuyor.

7 ADET HAVA YASTIĞI

Güvenlik, Mercedes-Benz için temel ve öncelikli bir değer. Enerjiyi sönümleyen ve enerji boşaltma kirişlerine sahip dengeli gövde, standart sunulan yedi adede kadar havayastığı ve modern sürüş destek sistemlerine sahip kapsamlı donanım, söz konusu güvenliğin sağlanmasına yardımcı oluyor. Ayrıca yardımcı sistemler, birçok sürüş senaryosunda sürücüyü destekleyebiliyor veya rahatlatabiliyor. Güvenlik, sadece bu sistemlerle sağlanmıyor. Sprinter veya Mercedes-Benz binek otomobil ürün ailesi gibi Yeni Citan da isteğe bağlı olarak sezgisel ve uyarlanabilir bilgi-eğlence sistemi MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) ile donatılabiliyor.

YARI OTONOM SÜRÜŞ DESTEĞİ

Radar ve ultra soniksen sörler dışında kameraları da kullanan sürüş destek ve park sistemleri, trafiği ve çevreyi izliyor, gerektiğinde sürücüyü uyarıyor veya müdahale ediyor. Yeni nesil Mercedes-Benz C-Serisi ve S-Serisi örneğinde olduğu gibi, direksiyon müdahalesiyle çalışan Aktif Şeritte Kalma Yardımcısı rahatlık sağlıyor. Yasal zorunluluk olan ABS ve ESP dışında, Yeni Citan versiyonları, yokuşta kalkış desteği, yan rüzgar asistanı, yorgunluk uyarı sistemi ATTENTION ASSIST ile standart olarak donatılıyor. Citan Tourer versiyonunda sunulan sürüş destek sistemleri, Aktif Fren Yardımcısı, Aktif Şeritte Kalma Yardımcısı, Kör Nokta Yardımcısı ve Hız Sınırlandırma Yardımcısı ileçeşitliliğini artıyor.

‘HEY MERCEDES’ CITAN’DA DA SORULARI CEVAPLIYOR

Güçlü çipler, uyarlanabilir yazılım, yüksek çözünürlüklü ekranlar ve parlak grafiklerle MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi), otomobil kullanım şeklini değiştirdi. Yeni Citan’da MBUX’in farklı versiyonları isteğe bağlı olarak sunuluyor. Sistem, yedi inçlik dokunmatik ekran veya direksiyon üzerindeki dokunmatik kumanda düğmeleri aracılığıyla sezgisel kullanım, Bluetooth bağlantısı ve dijital radyo (DAB ve DAB +) üzerinden eller serbest kullanım gibi özelliklerle öne çıkıyor.