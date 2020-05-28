MINI’nin en büyük, SUV modeli MINI Countryman, artık daha teknolojik. MINI Countryman, Türkiye’de Ağustos ayından itibaren otomobil severlerle buluşacak.

MINI Countryman, hayran kitlesini artırmaya devam ediyor. MINI ailesinin en büyük ve çok yönlü özelliklere sahip SUV üyesi Yeni MINI Countyman, rafine tasarımı, en yeni ekipman seçenekleri ve yenilikçi teknolojileriyle MINI tutkunlarına daha keyifli bir sürüş deneyimi vadediyor.

LED TEKNOLOJİSİ HAKİM

Yeni MINI Countryman’in, MINI tasarım geleneklerine uygun, tüm ince detaylar düşünülerek tasarlandı. Ön kısmı, modelin karizmasını daha fazla ön plana çıkarırken, yeniden dizayn edilen radyatör ızgarası ise MINI’ye özgü altıgen tasarıma sahip. Tek parça krom çerçeveyle şekilleniyor. Standart olarak sunulan LED farları ve LED sis farlarıyla daha şık bir görünüme kavuşuyor. Yeni MINI Countryman’in yenilenen arka tampon tasarımı, modelin güçlü ve çağdaş görünümüne katkıda bulunuyor. Ayrıca, Union Jack tasarımlı krom çerçeveli stoplar, sürücülere yüksek kaliteli LED teknolojisi sunuyor.

450 LİTRELİK BAGAJ

Yeni MINI Countryman, çok yönlü sürüş özelliklerini fonksiyonel iç mekanı ile birleştiriyor. Arkadaki, üç yetişkinin rahatça yolculuk edebileceği bir alan yaratılıyor. 40:20:40 oranında katlanabilir arka koltuklarla, bagaj hacmi 450 litreden 1390 litreye kadar çıkartılabiliyor. Tüm versiyonlarında spor deri direksiyonla sunulan Yeni MINI Countryman’ın opsiyonel olarak sunulan elektrikli ayarlanabilir koltukları, sürücü tarafında bir hafıza fonksiyonu da dahil olmak üzere tercih edilebiliyor. Ayrıca opsiyonel olarak 5 inçlik bir dijital kokpit ekranıyla sunulan Yeni Countryman, dairesel tasarıma sahip dokunmatik 8.8 inçlik renkli ekranıyla kabinin kalbini belirliyor.

4 ÇEKER SEÇENEĞİ DE VAR

Yeni MINI Countryman’in kapsamlı bir şekilde geliştirilen motorları, sürüş keyfiyle yakıt tüketimi arasında daha iyi bir denge kurulmasına olanak sağlıyor. Türkiye’de Ağustos ayından itibaren otomobil severlerle buluşacak olan Yeni Countryman, 116 HP güç üreten 1.5 litrelik dizel motora sahip MINI Countryman One D veya 136 HP güç üreten 1.5 litrelik benzinli motora sahip MINI Countryman Cooper model seçenekleriyle tercih edilebilirken, benzinli motor seçeneğinde daha fazla macera isteyenler için ALL4, 4-çeker sistemi de otomobil tutkunlarının beğenisine sunulacak.