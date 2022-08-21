Yeni Peugeot 308 Türkiye’de ne zaman satılacak?

Fransız otomobil üreticisi Peugeot yeni 308 modelini Türkiye’de ne zaman satılacak? Eylül ayında Türkiye’de yola çıkması beklenen model ilk etapta sadece benzinli motor seçenekleriyle gelecek.

Fransız otomobil üreticisi Peugeot yeni 308 modelini Türkiye’de ne zaman satılacak? Eylül ayında Türkiye’de yola çıkması beklenen model ilk etapta sadece benzinli motor seçenekleriyle gelecek.

PEUGEOT’nun C hatchback sınıfında standartları belirleyen modeli yeni 308, çekici, teknolojik ve aerodinamik yapısıyla henüz ülkemizde satışa sunulmadan heyecan uyandırmayı başarmıştı. Eylül ayında ülkemizde satışa sunulmaya hazırlanan yeni PEUGEOT 308, kişiselleştirilebilen dijital PEUGEOT i-Cockpit® 3D ile ve yeni PEUGEOT logolu dış tasarımıyla öne çıkıyor.

GENİŞ İÇ MEKAN

Baştan aşağı yenilenen 308’in etkileyici tasarımı ilk görüşte otomobil severleri kendisine hayran bırakmayı başarıyor. Bunun yanı sıra yeni PEUGEOT 308, geniş iç mekân tasarımıyla da arka koltuk kullanıcılarına daha fazla alan sunuyor. Yeni PEUGEOT 308, imza “Aslan Dişi” LED gündüz sürüş farları ve “Aslan Pençesi” yeni arka stop tasarımı ile PEUGEOT’nun DNA’sını en iyi şekilde yansıtıyor. En güncel PEUGEOT i-Cockpit® 3D (kompakt direksiyon simidi, yükseltilmiş ön gösterge paneli ve kişiselleştirilebilen i-Toggles’a sahip dokunmatik multimedya ekranı) ve sürüş destek sistemleriyle ileri teknolojinin gelmiş olduğu en son noktayı temsil ediyor.

GELMEDEN ÖDÜLE BOĞULDU

Yeni 308, tanıtıldığı günden bu yana sayısız ödüle layık görüldü. Yeni PEUGEOT 308, 1955 yılında Almanya’da kurulan ve o tarihten günümüze kadar dünya genelinde en iyi tasarımların markası haline gelen Red Dot Tasarım Ödülü kazanma başarısını gösterdi. Yeni PEUGEOT 308, 2021’in sonundaki tanıtımından bu yana Red Dot Tasarım Ödülü ile birlikte, 2022 Yılın Kadınlar Dünyasında Yılın Otomobili, Almanya’da Yılın Otomobili, Yılın En İyi Şehirli Otomobili, En İyi Şehirli ve Kompakt Otomobil olmak üzere 11 uluslararası ödül kazanmış oldu. Bunun yanında yeni nesil PEUGEOT 308, 2022 Yılın Otomobili yarışmasında finale kalma başarısını da gösterdi.