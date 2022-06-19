Yeni Suzuki S-Cross Türkiye’de

Suzuki, yeni S-CROSS modelini tanıttı. SUV modelinin 4×2 versiyonu 759 bin TL’lik başlangıç fiyatına, AllGrip 4×4 versiyonu ise 819 bin TL başlangıç fiyatına sahip.

Suzuki, yeni S-CROSS modelini tanıttı. 759 bin TL’lik başlangıç fiyatına sahip olan yeni S-CROSS, bir SUV modelinde aranan tüm özellikleri bir araya topluyor. Suzuki, cesur tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün gücü, verimliliği ve işlevselliği ile rakiplerine göz dağı veriyor. 50 yılı aşkın süredir dünya çapında nam salan SUV tecrübesini yepyeni modeli S-CROSS’ta mükemmelliğe ulaştıran marka, lider Allgrip 4 tekerlekten çekiş sistemiyle de dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. Bunun yanı sıra 1.4 litre Boosterjet 48V Akıllı Hibrit motoruyla hem gücü hem de verimliliği ve tasarrufu en üst düzeyde sunmayı başarıyor.

ALLGRIP 4X4 SİSTEMİYLE GELİYOR

Suzuki’nin Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, dört farklı sürüş moduna sahip. Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş modu ile Yeni S-CROSS tüm koşullarda en iyi performansı sunmayı başarıyor. Allgrip dört tekerlekten çekiş sistemi, iki aks arasındaki tork miktarını ayarlıyor ve dört sürüş modunu ESP, motor gücü, hidrolik direksiyon ve diğer entegre sistemlerin desteği ile optimize ediyor.

GÜÇLÜ SUV TASARIMI

Yeni S-CROSS, henüz ilk göz temasından itibaren güçlü bir SUV görünümü sergiliyor. Dış ve iç tasarımda detaylara gösterilen özen ona güçlü ve kendinden emin bir araç görünümü kazandırıyor. İlk görüşte güçlü tasarım vurgusunu karşısındakine hissettiren, S-CROSS’un piyano siyahına boyanmış, büyük ve heybetli ön ızgarası, krom çıta üzerine yerleştirilen Suzuki logosu ile tamamlanıyor. Önde ve arkada kullanılan gümüş süslemeler yeni S-CROSS’un agresif SUV görünümüne destek oluyor. Ön ve arka LED aydınlatma birimleri teknolojik ve modern bir görünüm kazandırırken, köşeli çamurluk kemerleri yan tasarıma güçlü bir güven duygusu kazandırıyor. Buna ek olarak yeni SUV model sunduğu 8 farklı renk seçeneği ile farklı zevklere sahip kullanıcılara da hitap etmeyi başarıyor.

İÇ MEKAN OLDUKÇA DOLU

Lansman rengi olarak belirlenen Titan Grisi, Suzuki’nin ilk defa S-CROSS’ta kullanacağı yeni gövde rengi olarak öne çıkıyor. Sedefli metalik gövde rengi, yeni S-CROSS’un SUV tasarımını güçlendiriyor. Güçlü bir dış görünüme sahip olan yeni S-CROSS içeride ise zengin donanımıyla dikkat çekiyor. Keyifli ve konforlu bir deneyim sunarken macera duygusunu da yansıtmayı hedefleyen yeni model, her bir detayıyla ferahlık ve konfor sunuyor. Ortada sentetik deri dokuma tasarıma sahip olan ergonomik deri koltuklar aracın SUV doğasını tamamlıyor. Kokpit ise güçlü ve gelişmiş görünümüyle benzersiz bir ergonomi vaat ediyor. Büyük gösterge paneli, üç boyutlu tasarımıyla modern ve kaliteli bir görüntü sergiliyor. Apple CarPlay®, Android Auto™, sesli komut ve eller serbest Bluetooth® görüşme olmak üzere en güncel teknolojilerin yanı sıra yakıt tüketimi, sürüş mesafesi, Suzuki Akıllı Hibrit Sistemi enerji akışı gibi sürüş bilgileri dışında farklı uyarılar, geri görüş kamerası, 360 çevre görüş sistemi ve park sensörleri bilgilerini de görüntüleyen 9 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve vites konsolundaki Allgrip Select paneli gibi ayrıntılarla ileri teknoloji iç mekânı kendine özgü bir hale getiriyor.

430 LİTRELİK BAGAJ

Geniş iç mekânından esnek bagaja kadar farklı SUV kullanıcılarının gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanan yeni S-CROSS, 5 yetişkin için geniş ve ferah yaşam alanı sunuyor. Ön yolculara sunulan oturma konforu, daha fazla rahatlık için koltuk sırtlığının konumunu ayarlama seçeneğine de sahip olan arka koltuk yolcularının konfordan ödün vermesini gerektirmiyor. Kabin, yolcuların ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok depolama alanı ve olanaklarla donatıldı. Geniş bagaj VDA ölçüm normuna göre 430 litre hacim kullanıma sunuyor. 60:40 iki parça halinde katlanan arka koltuk sırtlıkları kadar farklı konumlarda kullanılabilen bagaj zemini de kullanım amacına uygun esnek bir yapı sunuyor. Varılacak hedef ne olursa olsun yeni Suzuki S-CROSS beş yetişkin ve bagajını sırtlayacak alanı ve konforu kullanıma sunuyor.

1.4 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Yeni S-CROSS, yüksek torklu sahip 1.4 Boosterjet direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorla donatılmış. Ara soğutucuya sahip turbo besleme, sıkıştırılmış havayı yanma odalarına yönlendirerek alt devirlerde yüksek tork üretimi sağlıyor. Bu da yüksek çekiş gücü sağlarken aynı zamanda verimliliği de en üst seviyede sunuyor. Direkt enjeksiyon sistemi, gelişmiş performans ve verimlilik için yakıt miktarını, zamanlamasını ve basıncını optimize ediyor. Elektrikli emme değişken supap zamanlaması (VVT), soğutulmuş egzoz gazı devridaimi (EGR) ve yüksek sıkıştırma oranı sayesinde verimlilik artıyor.

GÜVENLİKTE OLDUKÇA DOLU

Yeni S-CROSS, sürüş ve güvenliğe yardımcı olmak üzere kameralar ve sensörlerden yararlanan ve farklı sistemleri bünyesinde barındıran Suzuki Güvenlik Desteği ile donatıldı. Şerit Takip ve İhlal Uyarısı Sistemi, Yalpalama Uyarısı, Kör Nokta Uyarı Sistemi, Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi, Acil Fren Sinyali gibi uyarı sistemlerinin yanı sıra Suzuki Güvenlik Desteği şu sürüş teknolojileri ile güvenliği en üst seviyede sunuyor.