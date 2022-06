Yeniden tasarlanan ve artık beyaz olarak kullanılacak olan yeni Dacia logosu, ön ızgaranın ortasında yer alıyor ve markanın yeni kimliğinin en güçlü özelliğini temsil ediyor. Bir zincirin halkaları gibi minimalist çizgilerle birbirine kenetlenen ‘D’ ve ‘C’ harfleri yeni tasarımın güçlü ve sade yaklaşımını yansıtarak tamamen yeni bir logo oluşturuyor.

Yeniden tasarlanan ve artık beyaz olarak kullanılacak olan yeni Dacia logosu, ön ızgaranın ortasında yer alıyor ve markanın yeni kimliğinin en güçlü özelliğini temsil ediyor. Bir zincirin halkaları gibi minimalist çizgilerle birbirine kenetlenen ‘D’ ve ‘C’ harfleri yeni tasarımın güçlü ve sade yaklaşımını yansıtarak tamamen yeni bir logo oluşturuyor. Yeni tasarım hem yakından hem de uzaktan hemen fark edilebilen ve kolayca tanınan bir marka imajı oluşturuyor. Yeni logo ayrıca her bir jant göbeğinin ortasında da bulunuyor. Yeni Dacia yazısı ise, her modelin arka panelinde ve direksiyon simidinde kullanılıyor. Tasarım gereği minimalist olan yazıda, her bir harf bütünlüğü bozmadan zarif bir şekilde birbirinden ayrılıyor. Dış tasarım anlamında diğer önemli değişiklikler; Sandero Stepway ve Duster modellerinde bulunan ‘’Monolit Gri’’ renkli yan aynalar ve tüm modellerde bulunacak olan Monolit Gri tavan rayları, ön ve arka tampon altı koruma kaplamaları olarak öne çıkıyor.

SADELİK VE SAYDAMLIK ÖN PLANDA

Dacia CEO’su Denis Le Vot, Dacia ürün gamının yeni marka kimliğiyle pazara sunulmasının, bir yıldan uzun bir süre önce başlayan bir stratejiye dayandığını belirterek; “Marka değerlerimiz olan sadelik, sağlamlık ve özgünlük, yeni marka kimliğimiz ile daha iddialı ve modern bir şekilde uyum sağlıyor. Bu değişim, Dacia’nın hedeflerine ulaşmasında yeni bir itici güç olarak öne çıkıyor” dedi.

İLK MODEL JOGGER OLACAK

Önümüzdeki dönemde genişleyen ürün gamına iki yeni model daha ekleyecek olan Dacia, %100 elektrikli Spring ve çok yönlü C segmenti aile otomobili olan Jogger ile ürün gamını tamamen yenileyecek. Yeni marka kimliğinin lanse edilmesiyle markanın yenilenme süreci zirveye ulaşıyor. Baştan aşağı her şeyi değiştiren Dacia, markanın özüne sadık kalmaya devam ediyor. Markanın temel ilkesini, müşterilerin beklentilerine yanıt veren ancak sadece gerekli olana odaklanan araçlar üretmek oluşturuyor. Dacia modelleri her şeyden önce sağlam, güvenilir ve çok yönlü kullanıma uygun özellikleri ile kendini gösteriyor. Yeni marka kimliği ile doğadan ilham alan Dacia, ‘’Haki’’ rengini ilk defa kullanıma sunuyor ve doğayla olan yakın bağlarının altını çiziyor. Dacia, özellikle akıllı çözümler üretmek ve otomotive yenilikçi düşünme yaklaşımları getirmek üzere hareket ediyor. Bu, krom kaplama ve doğal deri gibi malzemelerin kullanımını aşamalı olarak kaldırmak anlamına geliyor.

MAKSİMUM HIZ SAATTE 180 KİLOMETRE OLUYOR

Dacia, Renault Grubu’nun 23 Nisan 2021’deki Yıllık Genel Kurulu’nda verdiği taahhütlerden birini kademeli olarak uygulamaya koyarak 2023’ten itibaren, grup içinde tüm araçlarını 180 km/s maksimum hız ile sınırlandıran ilk marka olacak.