Honda Striemo’yu tanıttı

Honda, Striemo adındaki tek kişilik ulaşım aracı elektrikli scooter modeli geliştirdiğini açıkladı. Farklı hız kademeleri ile orijinal bir denge destek sistemine sahip olacak olan ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa sunulması planlanıyor.

Honda ‘Striemo’ adındaki tek kişilik, üç tekerlekli bir elektrikli mikro ulaşım ürünü geliştirdiği açıklandı. ‘Striemo’, kullanıcının dengesini korumasını kolaylaştıran yapısı ile yavaş yürümekten bisiklete binme hızına kadar farklı hız kademeleri sunarak daha az düşme olasılığı ile dengeli bir sürüş sağlıyor. Ağırlık merkezi dengesinin milimetrenin onda birine göre hesaplanan hassas tasarımı ve ‘Striemo’ için geliştirilen orijinal denge destek mekanizması, tek kişilik ulaşım aracının farkını ortaya koyuyor. Yeni tek kişilik ulaşım aracı ‘Striemo’nun 2022 yılı bitmeden Japonya’da, 2023 yılında ise Avrupa’da satışa çıkması hedefleniyor.

DÜNYANIN HER YERİNDE SATACAĞIZ

Striemo’nun hayata geçirilmesine yönelik olarak konuşan yeni ticari girişim Striemo Inc.’in Kurucu Ortağı ve CEO’su Yotaro Mori, “Ulaşımın eğlenceli faktörlerinden biri de keşif ve ilk karşılaşmalar. Striemo’yu daha fazla sayıda insanın bu eğlenceyi yaşaması arzusu ve herkesin ayakkabılarını giymek gibi anlık olarak dışarı çıkabileceği bir ulaşım aracı yaratma fikrinden yola çıkarak geliştirdik. Striemo, Honda’da motosiklet geliştirme konusundaki deneyimlerimden edindiğimiz ‘insan araştırmaları’ alanındaki bilgi birikimleri ile geliştirilen yeni bir ulaşım aracı. Amacımız, Striemo’yu dünyanın her yerinde insanların günlük yaşamlarında en sık kullandığı ulaşım ürünlerinden biri haline getirmek ve insanların hareket özgürlüğünün tadını çıkaracağı daha iyi bir dünya yaratmak” dedi.

ELEKTRİKLİ SCOOTER GİBİ

Honda’nın Kıdemli Genel Müdürü ve Ignition Program Başkanı Shinji Aoyama ise; “Honda’nın mücadeleci bir ruha sahip birçok ortağı bulunuyor. Yeni ticari girişimimiz olan Striemo Inc.’i Ignition programımız aracılığıyla destekleyeceğiz. Honda olarak her zaman inovasyon girişimlerini hızlandırmaya ve iş geliştirme için yeni fikirlere destek olmaya devam edeceğiz” dedi. Kuruluşundan bu yana orijinal teknolojilere ve fikirlere değer veren Honda, toplumsal sorunları çözmek, müşteriler ve toplum için yeni değerler yaratmak üzerine açık inovasyon vakalarını takip ediyor. Honda’nın yeni girişimler ile arasındaki iş birliğini kolaylaştırmak için tasarladığı Xcelerator adında bir açık inovasyon programı bulunuyor. Bu program, ABD’deki Silikon Vadisi merkezli Honda Innovations Inc. tarafından yönetiliyor. Honda, bu program üzerinden tüm dünyada ileri teknolojilere sahip bir dizi ticari girişimle iş birliği yapıyor. Honda, dış bilgi ile iç görüleri bir araya getirerek ve diğer şirketler ile kurumlarla birlikte hareket ederek yeni değerler yaratmaya ve toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmaya devam ediyor.