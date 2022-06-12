Aslında hiçbir şey görüldüğü gibi değil

Araç fiyatları her geçen gün artış gösterirken, artık yeni bir otomobil sahibi olmak sadece zengin işi oldu. Aslında tedarik sorunlarından dolayı bayilerde ‘yok satıyor’ görüntüsü oluşurken gerçekler hiç de öyle değil. Daralmaya devam eden iç pazar karşısında ne üretim ne de ihracatta tat var. Daralan iç pazar karşısında da değil yeni yatırım mevcutlar bile yavaş yavaş üretim pazarından çıkmaya başlıyor.

Otomotiv sektöründe zor günler devam ediyor. İç pazar gün geçtikçe daralmaya devam ederken, üretim ve ihracatta da işler çok iyi değil. Öte yandan Hükümet’in tüketimi daraltmak için alınan kararlar da satışları sekteye uğratmaya devam edecek. Satışlar tedarik sorunlarından dolayı ‘yok satıyor’ havası oluşturuyor. Fakat tüketici elindeki paranın değerini korumak için ihtiyacı dışına bile çıkarak yatırım yapıyor. Bu yüzden ayağını yerden kesmek isteyen değil parası olan araç alıyor. Daralmaya devam eden iç pazar karşısında ne üretim ne de ihracatta tat var. Daralan iç pazar karşısında da değil yeni yatırım mevcutlar bile yavaş yavaş üretim pazarından çıkmaya başlıyor. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ocak-Mayıs 2022 döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 513 bin 887 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16,2 azalarak 296 bin 362 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte de toplam üretim 534 bin 87 adede ulaştı. Yılın ilk 5 ayında ticari araç üretimi bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 22 artarken, hafif ticari araç grubunda da üretim yüzde 22 arttı. Bu dönemde, yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 217 bin 525 olurken, traktör üretimi yüzde 15 oranında azalarak 20 bin 200 adet oldu. Pazara bakıldığında, 2021 yılı ilk 5 ayına göre ticari araç pazarı yüzde 5, hafif ticari araç pazarı yüzde 6 ve ağır ticari araç pazarı yüzde 2 oranında azaldı.

İÇ PAZARDA DARALMA SÜRÜYOR

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 290 bin 816 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 14 oranında azaldı ve 214 bin 148 adet olarak gerçekleşti. 2022 yılı Ocak-Mayıs

döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ithal otomobil satışları yüzde 10 ve yerli otomobil satışları yüzde 19 oranlarında azaldı.

İHRACAT AZALMAYA DEVAM EDİYOR

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde 215 bin 892 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 74’ünü oluşturan 380 bin 372 adet taşıt ihraç edildi. Bu senenin Ocak-Mayıs döneminde gerçekleşen taşıt aracı ihracatı, 2021 yılı aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalırken, ticari araç ihracatı ise yüzde 22 oranında arttı.

SATIŞLARIN TEK NEDENİ YATIRIM

Şu an gerçekleşen mevcut hareketliliğin ana sebeplerinden birini yatırım amaçlı yapılan alımların oluşturduğunu aktaran Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “İkinci el araç piyasası Mart ayına kadar çok iyi değildi. Mart’tan sonra kendini toparladı. İnsanlar sadece ihtiyacı olduğu için değil, alım-satım yapmak için, yatırım için ikinci el araç alıyor. Kullanıcıların bu tercihi, mobilite ihtiyacının önüne geçti. Bu nedenle de yılın başından bu yana ikinci el araçlardaki fiyat artışı yüzde 39’u buldu” ifadelerini kullandı. Yine yılın ilk aylarından bu yana sıfır araç fiyatlarında da yüzde 35 oranında artış yaşandığını söyleyen Yalçın, bu durumun ikinci el pazarına yansıdığını söyledi. Yalçın “Araç fiyatları artmaya devam ediyor. İnsanlar da bu nedenle araca yatırım yapıyor. Yetkili satıcıda 1.5 milyon TL, olan araç galeride 1.8 milyon TL. Tüketiciler 4-5 aylık tedarik süreçlerini beklemek yerine, tercihini galeriden yana kullanıyor. Zaten artık 315 bin TL’nin altında sıfır otomobil modeli kalmadı. 400 bin TL’nin altında ise sadece 20 adet otomobil modeli bulunuyor” dedi.