Citroen’in mobilite aracı Ami beklendiği gibi bir fiyat bandıyla gelmedi. Artan kur baskısı birlikte 219 bin liralık fiyat etiketiyle Türkiye pazarına giren model, sadece online satış yoluyla tüketiciyle buluşacak. Aracın Fransa’daki satış fiyatı ise hemen hemen 7 bin 400 euro.

Fransız üretici Citroen’in uzun bir zaman önce tanıttığı mobilite aracı Ami, Türkiye pazarına beklendiği gibi bir fiyat etiketiyle girmedi. Türkiye’de tüm hızıyla artan fiyatlar karşısında bir alternatif olması beklenen Citroen Ami de beklendiği gibi 150 bin lira bandında fiyat etiketiyle gelmedi. 219 bin liralık fiyatıyla dikkat çeken model de özellikle kur baskısından nasibini aldı. Aracın Fransa’daki satış fiyatı ise hemen hemen 7 bin 400 euro. Bunun TL karşılığı ise 133 bin lira (12.06.2022). 2021 Aralık ayında kurumsal müşteriler için satışa başlayan Ami, şimdi online satış yoluyla son tüketiciye de ulaşmış olacak.

BU YIL BİN ADEDE ULAŞACAK

Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım “Ami modelimizi de Türkiye pazarına sunarken ne kadar doğru bir iş yaptığımızı aldığımız karşılıkla görüyoruz. Lansmanımızdan bu yana 400 adet kurumsal satış gerçekleştirdik. Perakendede ise hali hazırda 300’den fazla müşteri aracı almak için ön talep oluşturdu. Bu sene içerisinde tedariğe bağlı olarak parekende kanalında 500 adet civarında satış öngörüyoruz. Online kanallar üzerinden satışını gerçekleştirdiğimiz yüzde 100 elektrikli mobilite çözümümüz Ami’nin, ilk yılında önemli bir başarı elde ederek 1000 adet seviyelerinde toplam satışa ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

45 KİLOMETRE HIZ 75 KM MENZİL

Model saatte maksimum 45 kilometre hız yapıyor. Araç aslında dört tekerlekli bir bisiklet olarak yola çıkıyor. Ami tek bir şarj ile 75 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor. Ami, 16 yaşından itibaren B1 ehliyetine sahip herkes kullanabilecek.