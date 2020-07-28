Toyota Yaris dördünce nesliyle Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Yeni Yaris, Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak.

Toyota Yaris dördünce nesliyle Türkiye’ye gelmeye hazırlanıyor. Yeni Yaris, Kasım ayında Türkiye’de satışa sunulacak. Yeni Yaris’te Toyota’nın dördüncü nesil hibrit güç ünitesine de yer verildi. Yeni nesil hibrit motor, daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon sağlıyor. Şehir içi sürüşlerde, yüzde 100 elektrikli bir otomobil gibi sıfır emisyonla daha fazla sürüş gerçekleştiren ve kendi kendini şarj edebilen Yeni Yaris ile şarj kaygısı yaşanmadan yolculuk yapılabiliyor.

BOYU KÜÇÜLDÜ İÇİ BÜYÜDÜ

Dördüncü nesil Toyota Yaris, günlük şehir içi kullanımda artan beklentileri karşılamak üzere tasarlandı. Akıllıca bir tasarım ortaya koyan Toyota, segmentte her jenerasyon büyüyen araç boyutlarının aksine Yaris’in uzunluğunu 5 mm azaltıp, dingil mesafesini 50 mm uzattı. Böylece aracın şehir içi kullanımı ve park manevraları daha da iyileştirilirken, aynı zamanda kabin alanı da geniş ve ferah bir atmosfere sahip oldu. Yaris, GA-B platformuyla birlikte yüksekliği 40 mm azaltılarak daha sportif profile ulaştı.

HEAD UP DISPLAY EKRANA SAHİP OLDU

Yaris’in dış tasarımındaki çekici çizgileri, kabinde de devam ediyor. Yüksek kaliteye sahip materyaller, dokunsal kalite ve geniş yaşam alanı, üst segment otomobillerin hissini yansıtıyor. Toyota Touch ekranı, TFT çok fonksiyonlu gösterge ekranı ve ön cama yansıtmalı Renkli Gösterge Ekranı (Head Up Display) ile sürücüye yol ve sürüşle ilgili bilgiler sürücünün odağı yoldan kopmadan iletiliyor. Kablosuz akıllı telefon şarj özelliği ve özel ambiyans kabin aydınlatması gibi özellikler de Yeni Yaris’i farklılaştırıyor.

1.5 HYBRID DYNAMIC FORCE

Yeni Toyota Yaris, her nesilde olduğu gibi dördüncü jenerasyonda da yenilikçi motorlarını sunmaya hazırlanıyor. Dördüncü nesil Toyota Hybrid teknolojisi hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in her açıdan daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Toyota Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi, daha büyük motorlara sahip Corolla, RAV4 ve Camry modellerinden alınan teknolojiyle geliştirildi. Yeni Yaris’te kullanılan hibrit sistemde; üç silindirli, değişken supap zamanlamasına sahip 1.5 litre Atkinson çevrimi benzinli motor yer alıyor. Avrupa yollarına uyacak şekilde geliştirilen Yaris’in genel verimliliği yüzde 20 oranında artırıldı ve sistem gücü yüzde 16 artırılarak 116 HP’ye ulaştı.

100 KM’DE 3.7 LİTRE

Sadece elektrik motoruyla yapılan sürüşlerde 130 km/s hıza çıkabilen Yaris, elektrikli motorunu şehir içi yollarda daha fazla kullanabiliyor. Araçta CO2 emisyonu 85 g/km’ye düşürülürken, WLTP çevriminde yakıt tüketimi yüzde 20 iyileştirilerek 3.7 lt/100 km olarak ölçüldü.

EN GÜVENLİSİ OLMAYA GELDİ

Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemlerine Yeni Yaris’te yer verdi. Yeni Yaris’te sürücü yardımcılarının yanı sıra, yandan çarpmalarda daha yüksek yolcu koruması için segmentinde ilk olacak merkez hava yastığı bulunacak. GA-B platformunun getirdiği artan gövde dayanımıyla ve güvenlik sistemleriyle birlikte Toyota, Yeni Yaris ile dünyanın en güvenli B segmenti otomobilini yapmayı hedefledi.