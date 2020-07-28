Yasal düzenleme fiyatları dengeler

İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın, yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlendi.

İkinci el araç fiyatlarının yükselişiyle birlikte, bazı araç modellerinde ağır hasar kayıtlı olmasına karşın, yüksek fiyatlar istenmesi ve kaza geçmişi olan araçların fiyatlarında dengesizlikler gözlemlendiğine vurgu yapan Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED), birçok araç kullanıcısının “araç değer kaybı” konusu hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor. Bir trafik kazasında kusuru bulunmayan 3’üncü şahıslar, araçlarının hasar görmesi ve sonrasında yapılan onarımlar neticesinde, aracının ikinci el piyasasında kaybetmiş olduğu maddi değeri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi web sitesi üzerinden, kusurlu araca ait Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesi’nin düzenlenmiş olduğu sigorta şirketinden talep ve tazmin edebiliyor. Geçmişte kaza yapmış söz konusu aracın ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmadığına değinen TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem “Kazası olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine kuvvetle sebebiyet veriyor. Fakat araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilerek Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir” dedi.