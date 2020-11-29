Yeni vergi sistemi şart

Ağır vergi yükü ve artan kur yeni modeller araçları daha da ulaşılmaz hale getirdi. Otomotivde değişen teknoloji karşısında artık sistemlerinde yenilenmesi gerektiğini söyleyen Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt “Vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir” dedi.

Otomotiv sektörü, kur ve vergi kıskacıyla zor bir yıl geçirse de satışlar umulduğundan iyi gitti. Pandeminin ilk dönemlerinde 450-500 bin adetlerle yılın kapanacağı tahmin edilirken, şimdi hedefler 800 bin adetlerin üstü. ÖTV oranlarında yapılan artış ve kurdaki sert yükselişle birlikte artan fiyatlara rağmen, ertelenen talep 2020 için umut oldu. Yeni Toyota Yaris’in Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yılın tamamlanmasına 1 ay kala talebin yoğun olarak devam ediyor.

PAZAR 900 BİN ADEDE ULAŞABİLİR

Sektörün yılı 750 bin adetlik satışın altında kapanmasını beklemediğini belirten Bozkurt “Yılın tamamlanmasına bir ay kala eğer tedarik ile ilgili yeni bir sorun yaşanmazsa toplam pazar 2020 sonunda 800-900 bin adetlere bile ulaşabilir. Bu potansiyeli görüyoruz ancak üretimin sekteye uğramaması ve tedariğin aksamaması gerekir” dedi. Vergi sisteminde de değinen Bozkurt “Genel anlamıyla vergi sisteminin artık yeni teknolojileri anlatan bir sistemle değiştirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Artık insanlarımızın hem yakıt tasarruflu hem de çevreye zararsız yeni teknoloji ürünü araçları kullanmayı fazlasıyla hak ettiğini düşünüyorum. Yeni bir vergi düzenlemesi motor hacmi yerine çevrecilik özellikleri ön plana çıkaran bir yapıda olabilir. Avrupa’da, Amerika’da uygulanan sistemler incelenip; günümüzün teknolojilerini teşvik eden, bu teknolojilerin önünü açacak, bizi motor hacimleriyle kısıtlamayacak yeni bir vergi yapısına ulaşılabilir.”

2021 YILI 2020’DEN DAHA DÜŞÜK OLACAK

2021 yılında üretimle ilgili sıkıntı yaşanmasa dahi pazarın 2020 yılından biraz daha düşük olmasını beklediğini de ifade eden Bozkurt, “2018’den beri filo ve perakendede ötelenmiş talep vardı. Ayrıca pandemi döneminde insanların özel araç kullanma isteği ve ikinci el araç fiyatlarının artmasıyla birlikte elindeki ikinci el aracını yenisiyle değiştirmek isteyenlerin fazla olması, bu talep patlamasına yol açtı. Ancak gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

ÜRETİMİN DURMA ENDİŞESİ SÜRÜYOR

Ali Haydar Bozkurt tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de satış adetleri öngörüsünde bulunmak için üretimin talebe nasıl cevap vereceğinin önemine de dikkat çekerek şunları söyledi: “Pandeminin seyrine bağlı olarak üretimin yeniden durmasıyla ilgili endişeleri ne yazık ki halen taşıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerindeki birçok tedarikçinin ürettiği binlerce parça içinden otomotiv sisteminin devamlılığı için tek bir parça bile hayati önemde. Dünya genelinde vaka sayısının artışlar göstermesiyle birlikte üretim ve satış planlaması yapanlar çok zorlanıyor. Ancak şu ana kadar yapılan planlamayla üretim tarafının tüm dünyada mevcut şartlara göre yine de başarılı olduğunu görüyoruz. Ancak bulaşma hızının da arttığı bu günlerde risk halen sürüyor. Bu nedenle sadece bizim sektörümüzde değil, tüm sektörlerde benzer bir endişe var. Üretimin tekrar durma ihtimali eğer vaka sayısı kontrol edilemezse maalesef söz konusu olabilir.”