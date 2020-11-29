Fiyatları kur vurdu müşteri kiraladığını vermek istemedi

Döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve ÖTV baremlerinde yapılan son değişiklikle birlikte operasyonel kiralama sektörü için dengeler değişti. TOKKDER Başkanı Ekici “Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor” dedi.

Kiralama sektörü zor günler yaşıyor. Artan kur ve ÖTV ile birlikte yeni otomobil almanın oldukça zorlaştığı dönemde maliyetler her geçen gün artıyor. Kiralama tarafında da işler çok farklı değil, otomobili kiralayan müşteri yeni araçların maliyetlerinin de artacağını düşünerek eski aracını vermek istemiyor.

5.6 MİLYAR TL YATIRIM YAPILDI

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici “Sektörümüz bu dönemde 5.6 milyar TL yatırım yaparak yaklaşık 29 bin adet yeni araç satın aldı. Biz operasyonel araç kiralama pazarının şu anki rakamın altına düşmemesini arzu ediyoruz. Olabileceğine de inanıyoruz ama o kadar çok değişken var ve rasyolar o kadar sık değişiklik gösteriyor ki, yılın kalan çeyreğinde yüzde 2 civarında daralmayı beklemek gerekir diye düşünüyorum” dedi.

ÖTV KARARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

İnan Ekici sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Pandeminin, önemini ortaya çıkardığı unsurlardan birisi de tasarruf oldu. Devletimiz bu hususta gerekli önlemleri kararlılıkla alıyor. Bununla birlikte, son dönemde TL’nin dolar ve euro karşısında değer kaybı, güncel olarak yükselme eğilimi gösteren kredi faiz oranları ve yeni ÖTV düzenlemesi, yeni araç edinme maliyetlerinde önemli artışlara neden oldu. ÖTV matrahı baremlerinde yapılan son değişiklik, dengeleri değiştirecek bir karar oldu. Bu durum, ilgili segmentlerde araç kiralama ve satın alma şartlarını zorlayıcı bir hale getirdi. Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz.”

SÖZLEŞME SÜRELERİ UZADI

TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu’na göre, Türkiye’de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 70 oranında artarken, operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının dokuz aylık döneminde Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5’i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 5.6 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 31.5 milyar TL’ye ulaştı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12 daralma yaşayan sektörün üçüncü çeyrek itibariyle filosundaki araç sayısı 249 bin 800 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, 2019 yılı sonuna göre ise yüzde 10,4 oranında daralan sektörün, 2019 yılı sonundaki araç sayısı 279 bin adetti. TOKKDER raporunda dikkat çeken bir diğer önemli unsur ise 43 ay ve üzerinde sözleşmelerin artması oldu. Buna göre, Türkiye’deki operasyonel kiralamaların yüzde 55,2’sini 30- 42 ay süreli sözleşmeler oluşturdu.