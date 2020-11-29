Araç değer kaybı nasıl hesaplanır? TÜSED Başkanı Ahmet Nedim Erdem “Birçok araç sahibi, araç değer kaybı konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Araçlardaki değer kaybının, sigorta şirketleri tarafından hesaplandığı, hak kaybının yaşandığı ve hatta talep edilen tazminatların ödenmediği şeklinde söylemler var. Değer kaybı tazminatları, sigorta şirketleri tarafından değil; Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden sıra esasına göre atanan, ilgili branşta ruhsat sahibi, bağımsız ve tarafsız sigorta eksperleri tarafından hesaplanmaktadır” dedi.

Araç değer kaybı nasıl hesaplanır? Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Nedim Erdem, “Eğer bir kaza yaptıysanız ve kaza nedeniyle aracınızda oluşan değer kaybının hesap edilmesini istiyorsanız, E-Devlet üzerinden ( https://www.turkiye.gov.tr/sbgm-eksper-atama ) veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ nin (SBM) web sayfası üzerinden ( www.sbm.org.tr ) online “İşlemler” menüsü altındaki “Eksper Atama” adımlarını takip ederek değer kaybı raporu için eksper ataması yapabilir, ayrıca Zorunlu Mali Mesuliyet Sigorta Poliçesini düzenlemiş olan sigorta şirketinden de talepte bulunulabilirsiniz. Vatandaşın talebi sonrasında sistem, sıra esasına göre dosyaya eksper ataması yapmakta; atanan ilgili branştaki ruhsat sahibi, tarafsız ve bağımsız sigorta eksperi hak sahibi ile temasa geçerek araç üzerindeki değer kaybını ilgili mevzuat çerçevesinde, tam, doğru ve eksiksiz olarak tespit ederek raporunu oluşturmaktadır. Ekspertiz raporunda tespit edilen tutar, Sigorta Şirketi tarafından değerlendirilerek tazminat ödemesi doğrudan hak sahibinin banka hesabına kesintisiz olarak yapılmaktadır.” diye ekledi.

SİGORTA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR

Değer kaybı rapor ücreti kusur oranına göre ilgili sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Sigorta şirketinin, değer kaybı tazminat talebini tamamen veya kısmen reddetmesi veya talebe, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermemesi halinde; yine araç sahibinin, Sigorta Tahkim Komisyonu’na (http://www.sigortatahkim.org/ ) şahsen ya da posta yoluyla başvurabileceği belirtildi.

DEĞER KAYBI RAPORU TANZİMİ İÇİN EKSPERLER NASIL GÖREVLENDİRİLİYOR?

Değer Kaybı Raporu tanziminde, ilgili tüm taraflar için güvenin tesis edilmesi amacıyla atamaların SBM sistemi üzerinden yapılıyor. Erdem, “Son zamanlarda sıra usulü atama yapılmadığı yönünde söylemlere de rastlamaktayız; bu söylemlere itibar edilmemesini rica ederiz. Sigorta eksperleri camiası olarak, sıra usulü atamayı, hak sahiplerinin menfaatlerinin korunması ve mesleğimizin saygınlığı için bir teminat olarak görmekte olduğumuz gibi, bu sistemin kurallar çerçevesinde sağlıklı işlemesi için verdiğimiz çaba da herkesin malumudur” dedi.

“KAZA GEÇMİŞİ OLAN HER ARAÇ İÇİN YASAL DÜZENLEME GETİRİLMELİ”

Öte yandan kaza geçmişi olan araçların ikinci el satışı esnasındaki değer düşüklüğünün hali hazırda mutlak bir hesabı bulunmuyor. Erdem, araçların alım-satımında, değer kaybı belgesinin zorunlu kılınması durumunda özellikle ağır hasar kayıtlı, yüksek TRAMER kayıtlı, değişen-boyanan çok parçası olan araçların fiyatlarının, orijinalliği korunmuş araçlara göre düşeceğine ve 3’üncü şahısların alım-satımdaki mağduriyetinin önüne geçileceğine de dikkat çekti.

Erdem, açıklamalarına, “Kaza geçmişi olan aracın değer kaybı, alıcı ve satıcı arasında pazarlık usulü ile belirleniyor. Bu durum tarafların en azından birinin mağduriyetine sebep oluyor. Araç değer kaybının resmi olarak belgelendirilmesi, tüm mağduriyetin önüne geçecektir. İkinci el araç satışına konu tüm araçların istisnasız olarak tamamının değer kayıplarının tespit edilebilir. Sigorta Bilgi Merkezi (SBM) veya benzeri bir platform üzerine girişlerinin sağlanabilmesi ancak yeni yasal düzenlemeler ile sağlanabilir. Böyle bir yasal düzenleme halinde tarafsız ve bağımsız olarak hizmet vermekte olan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Levhasında kayıtlı ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta eksperleri değer kaybı tutarının doğru ve eksiksiz olarak tespiti ile tarafların haklarının korunmasının teminatı olacaktır” şeklinde devam etti.

Erdem, maddi hasarlı kaza yapan vatandaşlarımızın hak kaybına uğramamaları ve mağduriyet yaşamamaları adına gerekli sistem üzerinden yukarıda aktarılan usule göre başvurularını yaparak oluşan değer kaybı tazminatlarını almalarının önemli olduğunu da vurguladı.