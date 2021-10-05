Yılın konsept otomobiline ödül

Renault konsept otomobil modelleri MORPHOZ ve Renault 5 Prototype ile iki ödüle layık görüldü. Renault 5 Prototype, Car Design Review dergisinin düzenlediği yarışmada ‘Yılın Konsept Otomobili’ seçildi.

Renault 5 Prototype, Mart 2020 ile Mart 2021 arasında otomobil üreticileri tarafından sunulan konsept otomobillerle girdiği yarışın sonucunda, prestijli Car Design News dergisi tarafından “Yılın Konsept Otomobili” seçildi. R5 Prototype modelinin, bu önemli ödülün sahibi olmasının Renault Tasarım ekibi için özel bir önemi olduğunu vurgulayan Renault Tasarım Başkan Yardımcısı Gilles Vidal, “Otomobil uzmanlarından ve en büyük otomobil imalatçılarının tasarım yöneticilerinden oluşan bir jüri tarafından bu ödüle layık görülmek çok gurur verici. Seri üretimde dış tasarıma %90 oranında sadık kalınacağı da düşünüldüğünde, 5 Prototype modeline karşı beğeniden ve ilgiden çok mutluyuz” dedi.

AVRUPA’DA YAYGINLAŞIYOR

Renault’un elektrikli otomobilleri Avrupa’da yaygınlaştırmaya dönük isteğini ortaya koymak için tasarladığı 5 Prototype, efsane modelin popüler ve temel özelliklerine sahip yapısıyla öne çıkıyor. Renault 5 Prototype, Renault’un zamandan bağımsız lider otomobillerinden birini, %100 elektrikli modern bir dokunuşla geleceğe taşıyor. Renault 5 Prototype modelden hareketle üretilecek seri üretim modelin 2024’te satışa sunulması planlanıyor.

RENAULT YARATICILIĞINA ÖDÜL YAĞDI

Uluslararası Otomobil Festivali Grands Prix ödüllerinde motor sporları, mimari, moda, tasarım, kültür ve medya üyelerinden oluşan uzman bir jüri ekibi yılın en iyi ve etkileyici otomobil projelerini değerlendirerek ödüllendirdi. Bu yıl 36’ncısı verilen ödül kapsamında, Renault MORPHOZ, en yenilikçi konseptin ödüllendirildiği Creativ’Experience ödülünün sahibi oldu. 29 Eylül Çarşamba günü düzenlenen gecede Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, ödülü teslim aldı. Renault Tasarım Direktörü Laurens van den Acker, “Renault olarak yaratıcılığımız dolayısıyla ödüllendirilmiş olmaktan gurur duyuyoruz. Bu ödülü, otomobil dünyasının geleceğini yansıtan bu proje için çalışan ekipler adına alıyorum” dedi. Renault MORPHOZ, 2025 sonrasına dönük Renault’un kişisel ve paylaşılabilir mobilite vizyonunu temsil eden fütürist bir araç olarak öne çıkıyor. İttifakın CMF-EV elektrikli modüler platformundan faydalanılan modelde, çok sayıda güç ve otonom kapasitenin yanı sıra iç hacim ve bagaj hacmi konfigürasyonu sunuluyor.