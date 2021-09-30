Yerli otomobil hayalini Honda’nın fabrikasıyla gerçekleştirecek

Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi hibrit araç üretecek. Honda Türkiye’nin Gebze fabrikası geçtiğimiz günlerde son otomobili banttan indirdi. Fabrikanın yeni sahibi HABAŞ Holding, Dünya’dan Aysel Yücel’e hayali olan hibrit bir yerli araç üreteceklerini paylaştı. Holding aynı zamanda fabrikanın İngiltere merkezindeki ekipmanlarını da aldı.

Honda Türkiye fabrikasının yeni sahibi hibrit araç üretecek. Honda Türkiye, geçtiğimiz günlerde son otomobilini de banttan indirdi. Son otomobilden sonrasında yeni süreçte fabrika HABAŞ Holding’e devredilecek. Yeni fabrikayla birlikte HABAŞ holding Dünya Gazetesi’nden Aysel Yücel’in haberine göre, burada hibrit otomobil üretecek. HABAŞ’ın sahibi Mehmet Rüştü Başaran, uzun süredir hayalini kurduğu yerli otomobil projesini, satın aldığı Honda fabrikasında gerçeğe dönüştürüyor. HABAŞ yetkilileri, 30’a yakın mühendislik şirketi ile görüşme halinde olduklarını, yerli hibrit bir otomobil markası ile seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

İNGİLTERE FABRİKASI’NIN DA EKİPMANLARINI ALDI

HABAŞ, kapanan Honda İngiltere fabrikasının ekipmanlarını satın alarak Türkiye’ye getirdi. Verilen bilgiye göre, Mehmet Rüştü Başaran hibrit otomobilin üretimi için eski Honda çalışanlarına da teklif götürüyor.

ÜRETİM 28 EYLÜL’DE SONA ERDİ

Yaklaşık 24 yıldır Türkiye’de üretim yapan Japon otomotiv devi Honda, yaklaşık 2 yıl önce aldığı karar doğrultusunda 28 Eylül’de Gebze’deki fabrikasında üretimi tamamen sonlandırdı. Honda bu fabrikada Civic Sedan modelini üretiyordu. Geçen salı son Honda Civic Sedan modeli banttan indirdi. Şirket 2019 yılında yaptığı açıklama ile İngiltere ve Türkiye’de yer alan tesislerdeki üretimin durdurulacağını duyurmuş, nedenini ise global üretim stratejisi olarak açıklamıştı. Maltepe’deki yeni yönetim binasına taşınan Honda, bundan sonra Türkiye’de sadece pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonlarını sürdürecek.

HABAŞ HOLDİNG KİMDİR?

Habaş Topluluğu, 1956 yılında kurulmuş ve birçok farklı sektörde faaliyet gösteriyor. İlk olarak “Hamdi Başaran Topkapı Oksijen Fabrikası” adı ile temelleri atılan topluluk, temel olarak sınai ve tıbbi gazlar, çelik, elektrik enerjisi, ağır makina, tüp ve kriyojenik tank üretimleri yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) dağıtımı yapan, liman ve deniz taşımacılığı hizmetleri sunan bir sanayi kuruluşları topluluğu.

MEHMET RÜŞTÜ BAŞARAN KİMDİR?

HABAŞ’ın patronu Türk milyarder Mehmet Rüştü Başaran, Forbes Dünyanın Milyarderleri Listesi’nde 1999’da 1.1 milyar ABD doları servetiyle üst sıralarda yer almıştı. Başaran’ın ayrıca, Anadolubank’ın yönetim kurulu başkanı ve yarı ortağı olduğu biliniyor. Otomotiv sektörünün önde gelen temsilcilerinin aktardığına göre, Mehmet Rüştü Başaran tutkulu bir eski otomobil ve motosiklet koleksiyoneri. Başaran’ın bir süredir yerli bir otomobil üretmek konusunda istekli olduğu aktarıldı.