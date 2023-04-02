10 milyonu deviren Yaris efsane oldu

Toyota Yaris modeli, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yaris, özellikle pandemiden sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aşmayı başardı.

Toyota Yaris modeli, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Yaris, özellikle pandemiden sonra otomotiv sektörünü etkileyen üretim ve tedarik problemlerine rağmen tüm dünyada 10 milyonluk satış adedini aşmayı başardı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok aranılan modeller arasında bulunan Yaris, bu başarısıyla Corolla, Camry, RAV4, Hilux ve Land Cruiser gibi sekiz haneli rakamlara ulaşarak “efsane Toyota modelleri” arasındaki yerini de aldı.

4’ÜNCÜ NESLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

İnovasyon konusunda sınıfında referans olarak gösterilen ve sunduğu yeni teknolojilerle segmentine öncülük eden Yaris, 25 yıldır bu başarısını artırarak devam ettiriyor. Toyota Yaris, satışa sunulduğundan bu yana istikrarlı şekilde Avrupa’da en çok satan modellerinden biri olmayı da sürdürüyor. Şu anda dördüncü nesliyle satışa sunulan Yaris, genişleyen ürün ailesiyle de daha farklı müşteri profillerine ve beklentilerine yanıt veriyor. Türkiye’de 2022’de satışa sunulan Yaris Cross, SUV tarzıyla ailenin müşteri portföyünü de genişletti.

1999 YILINDA YOLA ÇIKTI

1999 yılında ilk nesil Yaris’in tanıtılmasından bu yana Avrupa’da Yaris ailesinin toplam satışları 5 milyon 155 bin adedi aştı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl, Toyota’nın Avrupa satışlarının üçte birinden fazlasını, Yaris ürün gamı temsil etti. Yaris aynı zamanda dünya çapında bir Toyota modeli haline de geldi. İlk olarak 1999 yılının başında Japonya’da üretilmeye başlanan Yaris’in şu anda Japonya’yla birlikte Brezilya, Çin, Tayvan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Tayland, Fransa ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere 10 üretim merkezi bulunuyor. Avrupa’da ise 2001 yılından bu yana Yaris üretimi gerçekleştiriliyor ve toplam Yaris üretimi 4.6 milyon adedin üzerine çıktı.