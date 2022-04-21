100 adet geldi ‘N’ hızıyla bitti

Türkiye’de üretilen en hızlı otomobil olma özelliğini taşıyan Hyundai i20 N yola çıktı. Türkiye’den sadece 100 kişinin sahip olduğu modelin stokları neredeyse aynı gün bitti. 1.6 litrelik turbo benzinli motorla kombine edilen otomobil 204 beygir gücünde. Aynı zamanda araç sadece manuel vites seçeneğiyle sunuluyor.

Hyundai i20 N modelini Türkiye’de satışa sundu. Türkiye’de çok yaygın olmasa da dünya güçlü hot hatch, otomobillerin gerek motor yapısı gerekse şehirci özellikleriyle tercih ediliyor. Türkiye’de de artan yakıt fiyatları ve vergilendirme nedeniyle bu tip modellere neredeyse C segmentinin fiyatını ödemek gerekiyor. Bu yüzden B hot hatchlere Türkiye’de beklenilen ilgi gösterilmiyor. Yerli üretimin avantajını kullanan Hyundai de İzmit’te ürettiği ‘N’ performansını tanıttı. İ20 N ismiyle pazara dahil olan modele Türkiye için 100 araçlık kota verildi. Aracın fiyatı yaklaşık 600 bin lira. Güncel i20’den 10 mm alçak olan araç, dış tasarımında da aerodinamik olarak tamamen farklı bir formda. Ön tarafta, turbo motor için daha geniş hava girişine sahip bir tampon dikkat çekerken, N logolu geniş radyatör ızgarası da yarış pistlerini simgeleyen damalı bayrak silüetiyle hazırlanmış. Kırmızı şeritli tampon altı spoyler de modelin performans odaklı tasarımını pekiştiriyor. Bu kırmızı renk, genişliğini vurgulayarak yeni tasarımlı marşpiyele ve oradan da arkaya doğru uzanıyor. Arkada ise yine i20 WRC’den esinlenilmiş bir tavan spoyleri bulunuyor. Bu aerodinamik parça, sportif görünümün yanı sıra yere basma kuvvetini de artırıyor ve böylece agresif bir sürüş imkanı sunuyor. Mat gri renkli özel tasarım 18 inç alaşım jantlar ise Pirelli tarafından sadece bu model için özel olarak üretilen 215/40 R18 ebatındaki P Zero HN lastiklerle kullanılıyor.

HER ŞEYDE ‘N’ VAR

Aracın iç mekanı tasarım tarafında mevcut i20’lerden oldukça farklı. Koltuğa oturduğunuz anda bir şeylerin farklı olduğunu hissediyorsunuz. Nubuk ve deri karışımı N logolu koltuklar, üç kollu N direksiyon simidi, N vites topuzu ve N pedal takımıyla üretilen aracın tamamen siyah kokpitinde mavi renkli ambiyans ortam aydınlatması da var. Hyundai i20 N, 10.25 inçlik dijital gösterge ve yine 10.25 inç AVN dokunmatik ekranlı multimedya özelliğine sahip. Araçta, anahtarsız çalıştırma, dijital klima, Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz şarj gibi özelliklere de sahip. Bunlara ek olarak, müzik keyfi için de subwooferlı BOSE ses sistemi bulunuyor.

204 BEYGİRLİK TURBO

Hyundai Motorsport imzalı 1.6 litrelik bir turbo motor sadece 6 ileri şanzımanla kombine edilmiş. Maksimum 204 beygir güce sahip olan modelin torku da 275 Nm. Aracın toplam ağırlığı da 1265 kg olarak hesaplanmış. Araç, 0-100 km/s hıza 6.2 saniyede ulaşırken maksimum 230 km/s hız yapabiliyor. Normal yol koşulunda veya yarış pistlerinde daha etkili bir kalkış için özel bir sisteme (Launch Control) sahip olan otomobil, böylelikle istenilen devirde yere gücünü aktarıyor. i20 N, maksimum torkunu da 1.750 ile 4.500 devirleri arasında zinde tutuyor ve 5.500 ile 6.000 arasında da maksimum güce ulaşıyor. Bu devir aralığı, orta ve yüksek hızlarda hızlanmayı iyileştiriyor ve çeşitli sürüş koşullarında yüksek performans sağlıyor.

MEKANİK SINIRLI KAYMALI DİFERANSİYEL

Ayrıca, ön tekerleklere gelen güç aktarımını kontrol etmek için torsiyon dişli tip Mekanik Sınırlı Kaymalı Diferansiyel (m-LSD) de kullanılıyor. Bu eklenti ile daha sportif ve daha çevik bir sürüş için optimum çekiş sağlanıyor ve özellikle virajlarda tutuş maksimum seviyelere ulaşıyor. Sistem, tekerlekler arasındaki dönüş hızı farkı belirli bir limiti aştığında devreye girerek dönüş hızlarını eşitliyor. Otomobil, beş farklı sürüş modu ile kullanıcısına yüksek seviyede kişiselleştirme sunuyor: Normal, Eco, Sport, N ve N Custom. Sürüş modları, motorun Elektronik Stabilite Kontrolü’nü (ESC), motorun işletim sistemini, egzoz sesini ve direksiyonun sertliğini ayarlıyor. N Custom modunda ise sürüş için gerekli olan parametreleri sürücü istediği gibi kendi ayarlayabiliyor.