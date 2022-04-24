RS Servis bahar kampanyasına başladı

RS Servis bakım fiyatları kampanyaya başladı. 3 yaş ve üzeri otomobillerde geçerli olan periyodik bakım kampanyası kapsamında, RS Servis’te onaylı motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, cam suyu değişimi, mekanik check-up ve elektronik arıza tespiti gerçekleştiriliyor.

RS Servis bakım fiyatları kampanyaya başladı. Otomobil kullanımının arttığı günümüzde, periyodik bakımların büyük önem kazandığına dikkat çeken RS Servis, sürücülere nefes aldıracak bakım kampanyasını hayata geçirdi. Özellikle bayram tatili öncesinde tüm bakım ve kontrollerin gerçekleştirilmesi tavsiye edilirken, yapılan bakımların otomobilin ömrünü uzattığına ve ikinci el değerini koruduğuna da dikkat çekiliyor.

850 LİRAYA PERİYODİK BAKIM

Kampanya ile birlikte sadece 850 TL+KDV’ye, tüm 3 yaş ve üstü otomobillerde periyodik bakım gerçekleştirilebiliyor. Periyodik bakım kapsamında üretici tarafından onaylı motor yağı, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, karter tapa ve pulu ve cam suyu değişimi, elektronik arıza tespiti, mekanik check-up işlemleri yapılıyor. Ayrıca klima sistemi bakımı ve havalandırma kanalları dezenfeksiyonu da periyodik bakım yaptıran tüm sürücüler için ücretsiz olarak sunuluyor.