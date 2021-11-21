RS Servis’ten 10 milyon TL’lik yatırım

2022 yılında satış sonrasında sunacağı yeni çözüm modelleri için toplam 10 milyon TL’lik yatırım yapan marka, garantili oto bakım hizmetleri, ikinci el oto ekspertiz hizmetleri ve boyasız göçük düzeltme hizmetlerini sahada yaygınlaştıracak.

RS Servis, yılın ilk 10 aylık döneminde 300.000 araca onarım hizmeti verdi. Pandemi nedeniyle sektörde oluşan daralmaya karşın yüzde 17 büyüyen şirket, mobil parça onarımında yüzde 57, hasar onarımında yüzde 11, mini onarımda yüzde 33 pazar payına ulaşarak tekrar önemli bir başarıya imza atmış oldu. Önümüzdeki yıla dair büyüme planlarının detaylarını, 57 bayiinin katılımıyla gerçekleştirilen bayi toplantısında paylaşan RS Servis, toplam 10 milyon TL’lik yatırımla, ülkenin en büyük özel servis ağı olarak otomotiv sektöründe ciddi bir rol üstlenmeye devam edecek.

YENİ MARKALARLA DİKKAT ÇEKİYOR

Hali hazırda 57 ilde hizmet veren RS Grup, satış sonrası birçok alanda kalite standartlarını yükseltmeyi ve kurumsallaşma kültürünü her alana yaymayı hedefliyor. Türkiye geneli bütün şubelerin katılımıyla gerçekleştirilen 2021 yılı bayii toplantısında, yeni döneme ilişkin hedef ve stratejiler üzerine açıklamalarda bulunan TOSEF Başkanı ve RS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Kurumsallaşma kültürünü satış sonrasındaki her alanda yaygınlaştırırken, kalite standartlarını yükselteceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde sadece tasarruf sağlayan değil satış sonrası hizmetlerimizle de global bir marka olmayı hedefliyoruz. Yıl sonuna kadar bütün çalışmalarımızı tamamlamış olacağız. Satış sonrası alanında teknolojiye ve dijitalleşmeye verdiğimiz ağırlığı artık oto ekspertiz pazarıyla da tanıştırıyoruz. 2022 yılına vites yükselterek giriş yapacağız.” dedi. Oto ekspertiz sektöründe yeni nesil teknolojileri arkasına alarak bayi ağını genişleteceklerini dile getiren Ünaldı, aynı zamanda boyasız göçük düzeltme alanında da yeni teknisyenler yetiştireceklerini söyledi.