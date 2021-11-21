Araç fiyatları uçtu tüketici elindekine sahip çıkmaya çalışıyor

İkinci el otomobiller, yükselen fiyatlarıyla cep yakıyor. Diğer yandan hali hazırda bir otomobili olan tüketiciler de ellerinin altındakini koruma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Aracını değiştiremeyen lüks otomobil sahipleri bakımlara daha çok önem vermeye başladı” dedi.

Lüks sınıf araçlara oto servis ve bakım hizmeti veren Aşin Otomobil, ikinci el araç pazarında yaşanan değişimlerin satış sonrasına olan etkileriyle ilgili faydalı bilgiler paylaştı. Artan döviz kurunun özellikle yetkili servislerde parça, işçilik, showroom gibi giderleri son 2 yılda dramatik şekilde yükselttiği için bakım maliyetlerinde de mecburi olarak artışa gidildiği ifade edilirken, kurumsal özel oto servislerinin tüketici nezdinde avantajlı bir konumda olduğuna dikkat çekildi.

ÖZEL OTO SERVİSLERİ FIRSAT HALİNE GELDİ

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Özel servisler, işçilik ücretlerine bir artış yansıtamadığı için TSE belgeli özel oto servisleri, lüks araç sahipleri için fırsat haline geldi. Örneğin ortalama 5 bin TL’yi bulan periyodik bakım, OEM parçalarla 2 bin – 2 bin 500 TL’ye kadar düşüyor. OEM dediğimiz parçalar ise üreticinin önerdiği, kalitesinden şüphe duymayacağınız parçalar, haliyle araç sahipleri de çok memnun oluyor.” şeklinde konuştu.

DEĞERİNİ ANLAYAN BAKIMA KOŞUYOR

Pandeminin başlamasıyla birlikte sürücülerin kısıtlamalar ve evden çalışma koşulları nedeniyle uzun süre bakımlarını aksattığını, fakat bu yılın ikinci yarısı itibariyle oto servislerinde hareketliliğin başladığını vurgulayan Erdem, “İkinci el otomobiller cep yakan boyutlara ulaşmış durumda, sıfır kilometre araç satın almak ise kısa vadede mümkün değil. Aracını değiştiremeyen lüks otomobil sahipleri tabiri caizse elindeki aracın değerini anlamaya başladı, bakım zamanı gelen servise koşuyor. Satış planları ertelenince uzun süre aynı araçları kullanmayı planlayan çok sayıda tüketici mevcut. Diğer boyutu da şu ki bugün bir araç satacağınız zaman alıcı ekspertiz yaptırmak istiyor. Ekspertizde de aklınıza gelmeyecek tüm eksikler önünüze çıkıyor, bakımı eksik, kötü durumdaki bir aracın ikinci el değeri düşerken, iyi durumdaki otomobil değerini koruyor, satış şansı artıyor.” dedi.