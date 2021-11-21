Kendini yenileyen otomobil

BMW İX Türkiye’de yola çıktı. Yüzde 100 doğuştan elektrikli olan model, 425 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Aracın Türkiye’deki satış fiyatı ise 1.9 milyon lira olarak belirlendi. Yeni BMW iX’in büyük böbreklerinin bir diğer ve dikkat çeken özelliği ise oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle donatılmış olması.

BMW İX Türkiye’de yola çıktı. Yüzde 100 doğuştan elektrikli olan model, 425 kilometrelik menziliyle dikkat çekiyor. Aracın Türkiye’deki satış fiyatı ise 1.9 milyon lira olarak belirlendi. BMW’nin elektrikli mobilitedeki gelecek vizyonunu temsil eden Yeni BMW iX, Kasım ayı itibarıyla Türkiye’ye xDrive40 versiyonuyla Borusan Otomotiv BMW i Yetkili Satıcı Showroomlarında yerini aldı. Otomobil dünyasının son yıllarda çok hızlı ve radikal bir değişimin içinden geçtiğini belirten Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, başlayan yeni çağın endüstriyi olduğu kadar perakende süreçlerini ve tüketiciyi de dönüştürmeye başladığını söyledi. Borusan Otomotiv olarak elektrikli mobilitede öncü şirket olma misyonuyla hareket ettiklerini ve temsil ettikleri markaların elektrikli modellerini dünyayla aynı anda müşterilerine sunduklarını belirten Tiftik, “Bu stratejimiz doğrultusunda 2013 yılında BMW i3 modeliyle başladığımız tamamen elektrikli mobilite yolculuğumuzda, Mart ayında satışa sunmaya başladığımız BMW iX3’den sonra BMW iX’i de dünya lansmanından kısa bir süre sonra Türkiye’de satışa sunarak bu yoldaki kararlılığımızı bir kez daha teyit etmiş olduk.” dedi.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞLARI 6 KAT ARTTI

Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların çoğalmasıyla karbon ayak izinin azaltılması yönünde kendilerine hedefler belirlediklerini vurgulayan Tiftik, “Toplumda iklim değişikliği ve çevresel farkındalığın yükselmesiyle birlikte elektrikli otomobillere yönelik talebin de hızla arttığını görüyoruz. 2021 yılının ilk 10 ayında bir önceki yıla göre yaklaşık 6 kat artan elektrikli otomobil satışları bunun en önemli kanıtı. Bizler de bu performansa bir yıldan kısa bir sürede 500’ün üzerinde BMW iX3’ü yollarla buluşturarak önemli bir katkı sağladık. Kendimize daha da büyük hedefler koyarak 2030 yılında toplam BMW satışlarımız içindeki elektrikli model oranımızı yüzde 75 seviyesine çıkarmayı planlıyoruz. ” dedi.

425 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Yeni BMW iX xDrive40’ın ön ve arka akslarında yer alan elektrik motorları 326 beygir güç ve 630 Nm tork üretirken, otomobili 0’dan 100 km/s hıza sadece 6,1 saniyede ulaştırıyor. WLTP normlarına göre tam şarj ile yaklaşık 425 km menzile sahip Yeni BMW iX xDrive40, hem şehir içi sürüş hem de uzun mesafeler için ideal bir sürüş deneyimi sunuyor. Yüksek güçlü ev dışı şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 km menzil üreten bataryalar yalnızca 40 dakikalık şarjla maksimum pil doluluğuna erişiyor. Yeni BMW iX pratik BMW Wallbox kullanılarak da tam doluluğa 8 saatten kısa sürede ulaşıyor.

BÖBREKTEKİ ÇİZİKLER 24 SAATTE KENDİNİ YENİLİYOR

Sportif Aktive Aracı (SAV) segmentinde tüm tabuları yıkan BMW iX, kaslı dış tasarımı, akıcı tavan çizgisi ve azalan yüzey kaplamasıyla hem çok dikkat çekiyor hem de sürüş keyfini benzersiz bir deneyime dönüştürüyor. Markanın yeni tasarım dilinin sembolü niteliğindeki geniş Böbrek Izgara, tüm elektronik sürüş asistanlarının merkezi olarak konumlandırılmış. Yeni BMW iX’in büyük böbreklerinin bir diğer ve dikkat çeken özelliği ise oda sıcaklığında 24 saat içinde küçük çizikleri onarabilen kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle donatılmış olması.

YAKLAŞIK 15 İNÇ’LİK KAVİSLİ EKRAN

Shy Tech ilkesiyle tasarlanan kabin kullanım sırasında sunduğu işlevsellikle öne çıkıyor. Fazla görünür olmayan hoparlörleri, sıra dışı tasarlanan havalandırma kanallarında da ‘‘Shy Tech’’ kendini belli ediyor. Böylece, BMW Group bir modelinde ilk defa hoparlörlerini koltuk yapısına entegre etme seçeneğini kullanıcılarına sunuyor. Yine ilk kez bir BMW modelinde kullanılan altıgen şekilli direksiyon simidi ve yeni nesil BMW İşletim Sisteminin bir parçasını oluşturan 12,3 ve 14,9 inçlik kombine BMW Kavisli Ekran, fütüristik sürüş keyfine vurgu yapıyor.

TAVANDA PERDE YOK TEKNOLOJİ VAR

BMW iX’te kullanılan panoramik cam tavan BMW iX’in içindeki ferahlığı ve ambiyansı önemli oranda geliştiriyor. Panoramik cam tavan, tek parçalı şeffaf yüzeyiyle, herhangi bir çapraz destek olmadan tüm iç mekânı kaplayarak, BMW modellerinde şimdiye kadar kullanılan en büyük cam tavan olma özelliğine sahip. Cam tavan, iç mekânı doğrudan güneş ışığından korumak için tek bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilen elektrokromik, Electrochromic gölgeleme özelliğine de sahip.

DAHA TEMİZ İÇ MEKAN HAVASI

Otomobilin içindeki havayı daha etkin bir şekilde temizlemek için nanofiber filtre teknolojisi kullanan klima sistemi, BMW iX’te standart olarak kullanıcıya sunuluyor. Yenilikçi nano fiber filtre teknolojisi sayesinde, mikrobiyal partiküller ve alerjenlerin aracın içine girmesi de önlenebiliyor. BMW iX, iç mekânın ısınmasına yardımcı olmak için gösterge paneli, torpido gözü, kapı paneli, orta kol dayama ve direksiyon simidi için verimli yüzey ısıtma seçeneği sunan ilk model olarak da ön plana çıkıyor.

GERİ DÖNÜŞÜM MALZEMELERİNDEN ÜRETİLDİ

BMW Group’un “RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE, RE:CYLCE” (Yeniden Düşün, Azalt, Yeniden Kullan ve Geri Dönüştür)” yaklaşımından önemli izler taşıyan iX, son teknolojiyle bir araya gelen doğal ve geri dönüştürülmüş malzemelerin yaygın kullanımıyla üretiliyor. Hammadde ve üretim yöntemlerini seçerken uygulanan sürdürülebilirlik odaklı yaklaşıma uygun olarak BMW iX’in FSC sertifikalı ahşap ve kapı panellerinde, koltuklarında, orta konsol ve zemin panellerinin yüzeylerinde yüksek oranda geri dönüştürülmüş plastik kullanılıyor. Koltuklar ve gösterge paneli için kullanılan derinin yüzeyi doğal bir zeytin yaprağı özü ile işlenirken, böylelikle çevreye zararlı üretim kalıntıları önlenmiş oluyor. BMW iX’in paspasları da plastik şişelerin geri dönüştürülmesiyle elde edilen malzemeyle üretiliyor.

BMW iX3: 10 DAKİKADA 100 KM’LİK ŞARJ

BMW iX3 yüksek performans ve verimliliği bir arada sunan beşinci nesil eDrive teknolojisiyle BMW’nin tamamen elektrikli mevcut modellerinden yüzde 30 daha fazla güç üretiyor. WLTP kriterlerine göre 459 kilometrelik menziliyle dikkat çeken otomobil 286 beygir güç ve 400 Nm tork üreten elektrik motoruna sahip. Bu motor sayesinde BMW iX3 0’dan 100 km/s hıza 6,8 saniyede ulaşabiliyor. Yeni BMW iX3, hızlı şarj istasyonlarında 10 dakikada yaklaşık 100 kilometrelik bir menzile kavuşurken yalnızca 34 dakikada pillerini yüzde 80 oranında şarj ediyor.

BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE 1 MİLYON LİRADAN GELDİ

Coupé ve Cabrio versiyonlarının tanıtılmasının ardından BMW tutkunlarının merakla beklediği Yeni 4 Serisi Gran Coupé, üstün sürüş dinamikleri ve keskin hatlara sahip şık tasarımıyla Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcı Showroomlarında yerini aldı ve Yeni BMW 420i Gran Coupé modeli satışa sunuldu. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé, aynı modelin diğer gövde tiplerinde olduğu gibi yekpare Böbrek Izgaralar’ı ile kendini hemen belli ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Gran Coupé’nin keskin çizgilere sahip göz kamaştıran tasarımı sportif olduğu kadar zarif bir görünümü de bir arada sunuyor.

170 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Türkiye’de ilk etapta satışa sunulan 1,6 litrelik 4 silindirli verimli motoruyla öne çıkan Yeni BMW 420i Gran Coupé, 170 bg güç ve 250 Nm tork üretirken WLTP normlarına göre kullanıcılarına 100 km’de ortalama 7,3 lt – 6,6 lt aralığında karma yakıt tüketimi sunuyor.